Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, s'est accroché à l'organisation par son pays de la finale de la Coupe du monde 2030, dans un contexte de rivalité acharnée avec le Maroc pour décrocher cet honneur.

Le président de la Fédération royale espagnole de football s'est exprimé auprès des médias durant le match amical entre la sélection espagnole des moins de 20 ans et le Mexique, au sujet de la situation de Manchester City, du dossier de candidature de l'Espagne pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, ainsi que de l'influence d'Infantino et de l'affaire Negreira.

Au sujet du don par l'un des joueurs de la sélection espagnole de sa prime après le sacre en Coupe du monde aux employés de la fédération, d'un montant d'un million d'euros, il a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « As » : « Une nouvelle formidable. J'ai eu l'occasion de l'apprendre immédiatement. C'est une affaire qui relève de notre organisation interne, et nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude. »

Il a poursuivi : « Nous connaissons tous les valeurs de notre sélection nationale et de nos joueurs, qui commencent par un geste aussi généreux, et c'est pourquoi nous devons être reconnaissants envers toute l'équipe. L'engagement est total. Poursuivons notre marche vers les victoires et vers un football formidable. »

Les similitudes entre les affaires Manchester City et Negreira

À propos de l'affaire Manchester City et de sa ressemblance avec l'affaire Negreira, dans laquelle le Barça est mis en cause, Louzán a expliqué : « Inutile de spéculer. Nous en parlerons lorsque le verdict tombera dans l'affaire Manchester City. J'ai déjà assez de choses qui m'occupent ici. Quant à l'autre affaire, elle me touche de près, et nous avons déjà insisté sur la nécessité que justice soit rendue le plus rapidement possible, car je pense qu'il est indispensable de mettre fin à cette interprétation qui prend l'affaire Negreira comme prétexte permanent. »

Il a poursuivi : « Une chose pareille n'aurait jamais dû se produire. Laissons la justice suivre son cours, et nous suivrons de près ce qui va se passer. »

Interrogé sur l'existence d'une négligence dans l'affaire Negreira, il a indiqué : « Je n'ai pas grand-chose à ajouter. L'affaire est désormais entre les mains de la justice, et il leur revient de se prononcer au plus vite. L'Espagne a beaucoup de choses à raconter, et des choses positives qui méritent qu'on en parle. »

Il a ajouté : « Les résultats qui n'ont pas encore été annoncés indiquent clairement que le football espagnol est à son apogée, je dirais même qu'il est exceptionnel. Nous vivons l'âge d'or du football. Nous devons apprendre des erreurs du passé et éviter de les répéter, mais c'est l'année dorée du football espagnol. »

Il a renchéri : « Profitons pleinement de cette occasion. Associons tous les membres de la société espagnole ; notre mission était d'inspirer tous les membres de la société espagnole. Et ils y sont parvenus. »

Un possible match amical entre l'Espagne et le Mexique

À propos de la possibilité d'organiser un match amical entre la sélection espagnole A et le Mexique, il a répondu : « C'est un pays formidable, le plus important du monde hispanophone. Je suis heureux de voir autant de supporters dans les tribunes parce qu'ils vivent en Espagne. Nous entretenons une excellente relation, alors pourquoi ne pas jouer au Mexique ? »

Il a ajouté : « On nous a proposé quelques possibilités, mais le calendrier ne permet pas grand-chose. Il y aura une occasion en 2028. De nombreux pays souhaitent affronter l'Espagne. Nous sommes une équipe aimée. »

La rivalité avec le Maroc pour l'organisation de la finale 2030

Concernant la rivalité avec le Maroc pour l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, le président de la Fédération espagnole a déclaré : « La Coupe du monde 2030 débute en Espagne, avec la participation du Maroc et du Portugal. C'est l'année du centenaire. Nous sommes le pays le plus important du monde dans l'univers du football. Cette compétition, qui commence en Espagne et au Portugal, et à laquelle participe aussi le Maroc, doit se conclure en Espagne. »

Il a ajouté : « Nous devons achever la construction des onze stades, les neuf stades principaux et les deux stades adjacents, pour accueillir la meilleure Coupe du monde de l'histoire. »

Javier Tebas, président de la Ligue, avait affirmé que l'Espagne n'organiserait pas la finale tant que Gianni Infantino occuperait son poste de président de la FIFA.

Louzán a réagi à ces propos : « Javier a exprimé son vif désir de voir l'Espagne accueillir la grande finale. J'en suis absolument certain. »

Au sujet des élections de la FIFA et de l'avenir d'Infantino, il a conclu : « Je ne peux pas trancher sur cette question. La décision doit revenir aux 211 pays qui disposent du droit de vote. Nous devrons voir qui se portera candidat d'ici le 18 novembre. Infantino a déposé son dossier de candidature, et nous attendrons de voir ce qui va se passer. »