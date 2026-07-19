Le président de la Fédération espagnole s’en prend au Maroc : « Rien ne justifie que nous n'organisions pas la finale de 2030 ! »

Rafael Lozano, président de la Fédération espagnole de football, a affirmé que son pays méritait d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, soulignant que l'Espagne menait le dossier avec une part de 55 % au sein d'une candidature conjointe regroupant six pays répartis sur trois continents.

Dans une interview accordée au journal « AS » depuis New York, il a affirmé : « Je suis convaincu qu’il n’existe aucune raison valable de ne pas confier à l’Espagne l’organisation de la finale du centenaire, et nous ferons tout pour offrir la meilleure Coupe du monde de l’histoire. »

Le président de la Fédération espagnole a salué le parcours éclatant de la sélection nationale lors de la Coupe du monde en cours aux États-Unis, soulignant que « La Roja » vit l’un de ses plus beaux moments depuis des décennies et a réalisé un bond en avant décisif dans le renforcement des liens entre l’Espagne, le football et son image de marque à l’échelle mondiale.

Il a souligné que l’équipe a constamment élevé son niveau de jeu jusqu’à livrer une demi-finale quasi parfaite face à la France, rendant hommage à l’entraîneur Luis de la Fuente, qu’il a qualifié de « professionnel et de personne formidable, capable d’analyser chaque match avec précision et d’organiser au mieux les choses ».

Il a par ailleurs confirmé que le contrat de De la Fuente courait jusqu’à la Coupe du monde 2030, déclarant : « Nous avons un autre rendez-vous avec l’histoire en 2030, et je souhaite que Luis en soit partie prenante. Je suis fier de la façon dont nous avons conclu un accord satisfaisant avec lui. »

Concernant la finale très attendue face à l’Argentine de Lionel Messi, Lozan a affirmé : « Nous croyons fermement en nos chances de victoire tout en adressant nos félicitations et notre respect à l’Albiceleste. Nous tenons aussi à remercier Messi et Ronaldo pour l’héritage exceptionnel qu’ils ont laissé au football espagnol. »

Il a par ailleurs salué le succès de cette Coupe du monde à 48 équipes et félicité la FIFA pour son organisation remarquable, réitérant le soutien de l’Espagne à la candidature de Gianni Infantino pour un nouveau mandat à la présidence de la Fédération internationale.