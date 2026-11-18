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Le bras de fer autour de la finale de la Coupe du monde 2030 s’intensifie après les déclarations fermes du président de la Fédération espagnole. Si le tournoi se déroulera sur plusieurs continents, le lieu de la finale reste un important point de désaccord entre les pays coorganisateurs.

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Louzan affiche sa position

Rafael Louzan, président de la Fédération espagnole de football, s’est montré catégorique sur le lieu de la finale de la Coupe du monde 2030. Lors d’un forum économique à Madrid, le dirigeant a affirmé que celle-ci « ne peut et ne pourra se tenir qu’en Espagne ». Cette déclaration intervient alors que la FIFA étudie encore les options pour le dernier match du tournoi, dont l’Espagne, le Portugal et le Maroc seront les principaux pays hôtes pour cette édition du centenaire.

Dans son intervention de mardi, Louzan a clairement établi une hiérarchie géographique entre les pays hôtes. « C’est une Coupe du monde qui appartient au continent européen et, par conséquent, à l’Espagne et au Portugal », a déclaré le président de la fédération.

Le Portugal hors course

La capacité des stades constitue un obstacle majeur pour l’organisation de la finale. Selon Louzan, ce critère a déjà éliminé l’un des trois principaux pays hôtes. Le président de la Fédération espagnole affirme que le Portugal n’est plus en lice pour accueillir ce match.

Une finale de Coupe du monde nécessite notamment un stade pouvant accueillir au moins 80 000 spectateurs. « Le Portugal a, bien évidemment, renoncé à accueillir la finale parce qu’il n’y a pas de stade dans le pays d’une capacité de 80 000 places », a expliqué Louzan lors de son intervention.

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La concurrence du Maroc

Si l’Espagne affiche sa confiance, le Maroc se positionne comme un concurrent de poids avec son projet de stade du Roi Hassan II. Cette enceinte devrait offrir une capacité impressionnante de 115 000 places, ce qui en ferait l’une des plus grandes enceintes sportives de la planète. Malgré cela, Louzan insiste pour que la décision soit prise en interne et en faveur de l’Espagne sans plus attendre, afin de mettre fin aux spéculations.

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Louzan s’est exprimé sur l’issue qu’il juge inévitable : « Par conséquent, elle ne peut se tenir qu’en Espagne, et elle se tiendra en Espagne. Ce que nous devons essayer de faire, comme je l’ai déjà dit aux responsables de la FIFA, c’est de régler cette question en interne le plus vite possible. » Les premiers dossiers de candidature, datant de 2024, mentionnaient le Santiago Bernabeu du Real Madrid et le Camp Nou de Barcelone comme sites espagnols potentiels, aux côtés d’une seule option marocaine.

Pression politique et calendrier à venir

Le débat dépasse désormais le cadre sportif : des personnalités politiques espagnoles se prononcent à leur tour sur la nécessité d’accueillir la finale. Alberto Nuñez Feijoo, chef du parti d’opposition espagnol, a récemment estimé que le pays devrait renoncer à coorganiser le tournoi s’il n’était pas choisi pour accueillir ce match.

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Louzan a reconnu qu’il aurait souhaité voir la question tranchée plus tôt, afin d’éviter l’agitation politique et médiatique qui entoure actuellement la candidature. « Je pense qu’il aurait été très bon que cette question soit réglée à l’époque », a-t-il ajouté lors de son intervention à Madrid. « Parce qu’en l’état, il semble que la question ne sera pas réglée avant 2028. »