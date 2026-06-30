Le président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Lozano, a affirmé ce mardi que l’instance mettrait tout en œuvre pour que la finale de la Coupe du monde 2030 se tienne en Espagne, exprimant son ambition de faire de cette édition centenaire la meilleure de l’histoire.

Selon le quotidien espagnol Marca, M. Lozano a déclaré lors de l’assemblée générale de la RFEF que l’instance se consacrerait pleinement à l’organisation de cette édition, que l’Espagne accueillera conjointement avec le Portugal et le Maroc, dès la fin de la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le président de la Fédération espagnole a déclaré : «Nous allons œuvrer pour que la finale de la Coupe du monde se déroule en Espagne. Ce travail débutera dès la fin de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui générera des recettes exceptionnelles et aura un impact international considérable pour notre pays, ce qui doit nous préoccuper en Espagne. Nous espérons pouvoir offrir la meilleure édition du centenaire de la Coupe du monde et la meilleure de toute l’histoire. »

Il a par ailleurs confirmé que le gouvernement espagnol avait récemment contacté la RFEF pour organiser conjointement l’événement, promettant un engagement total et une coopération sans réserve de la part de l’instance fédérale.

Il a par ailleurs confirmé que le gouvernement espagnol avait récemment pris contact avec la RFEF pour collaborer à la préparation de l’événement.

Il a réclamé l’implication explicite de la Liga, affirmant : « Ce comité doit être pluraliste et réunir tous les acteurs du football espagnol. Il existe un acteur majeur et influent qui a su nous faire connaître au monde entier en nous dotant du meilleur championnat du monde : la Liga. »

Il a conclu en rappelant que, bien que la RFEF n’ait pas de droit de vote au sein des comités de travail, elle reste l’instance chargée de coordonner la candidature et de présenter à la FIFA les stades et les villes hôtes potentielles. tout en rappelant que la désignation finale des villes hôtes n’est pas encore actée.

Rappelons que l’Espagne, le Portugal et le Maroc organiseront la phase finale de la Coupe du monde 2030, tandis que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront les matchs d’ouverture de leurs équipes nationales, en hommage à la première édition de la Coupe du monde qui s’est déroulée intégralement à Montevideo en 1930.