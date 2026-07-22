Le président de la fédération de football confirme avoir entretenu des discussions avec Pep Guardiola au sujet du poste de sélectionneur national

Giovanni Malagò, président de la Fédération italienne de football, a confirmé à Cronache di Spogliatoio être en discussions avec Pep Guardiola.

L’Espagnol de 55 ans figure parmi les candidats au poste de sélectionneur de l’Italie, laissé vacant par Gennaro Gattuso.

Les Azzurri ont manqué leur qualification pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, éliminés en barrages par la Bosnie-Herzégovine dans un match qui a tourné au drame.

Malagò reconnaît toutefois que la venue du technicien ibérique s’annonce complexe : « Rien n’est encore acté, mais j’ai jugé juste et important d’engager et de poursuivre cette discussion. »

« Des considérations financières et budgétaires entrent également en ligne de compte. Dire que nous devrons faire face à d’importantes restrictions budgétaires dans les temps à venir est un euphémisme », déclare-t-il à propos de la situation financière de la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Malgré ces contraintes budgétaires, la porte n’est pas totalement fermée. « Des exceptions peuvent toutefois être faites, éventuellement pour un nom aussi prestigieux que celui qui domine actuellement les discussions », précise le président.

« Cela ne signifie en aucun cas un manque de respect envers les autres candidats, car des discussions ont également été entamées avec d’autres prétendants. » Auparavant, les noms d’Andrea Pirlo et de Roberto Mancini avaient été expressément cités. « Ils ne sont absolument pas les seuls candidats. Nous recherchons toutefois un profil bien précis, et ces noms y correspondent certainement », précise Malagò.

Selon Sky Sport, Paolo Maldini et Leonardo se sont récemment rendus à Barcelone pour rencontrer en personne l’entraîneur catalan et tenter de le convaincre de prendre les rênes de la Squadra Azzurra.