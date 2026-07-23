Le président de la Fédération argentine réagit aux théories du complot entourant la finale de la Coupe du monde : « Nous avons perdu, mais… »

Claudio Tapia, président de la Fédération argentine, a fermement démenti les théories du complot circulant sur Internet après la finale perdue de la Coupe du monde face à l’Espagne (1-0). Pour lui, ces spéculations sont infondées.

Dimanche dernier, au MetLife Stadium, l’Espagne a battu l’Argentine 1-0 après 120 minutes de jeu, grâce à l’unique but de Ferran Torres.

Mardi, des images ont circulé, montrant l’équipe d’Argentine dans le tunnel menant aux vestiaires. Lisandro Martínez et Enzo Fernández y apparaissaient affectés par un incident survenu au vestiaire. Le discours de Messi a également suscité des interrogations.

« Allez les gars, du calme, tout le monde, du calme. Le plus important, c’est de rester calmes, les gars, restons calmes. Du calme. Concentrons-nous simplement sur le match, d’accord ? Du calme, oublions tout ça. Oublions tout ça. Jouons, tout simplement. Concentrons-nous simplement sur le match, tout le monde, sur le jeu », a déclaré Messi dans le tunnel des joueurs.

Mercredi déjà, le sélectionneur Lionel Scaloni et son adjoint Roberto Ayala avaient balayé d’un revers ces insinuations, les renvoyant au royaume des fables.

« Nous n’avons pas réussi à battre l’Espagne. Elle était supérieure, elle a gagné honnêtement et nous devons le reconnaître. Nous devons accepter les défaites avec la même dignité que celle avec laquelle nous célébrons les victoires. Ne vous laissez pas emporter par des mensonges ou des complots qui ne visent qu’à déstabiliser », affirme Tapia.

« Oui, nous avons perdu une finale, mais il est aussi vrai que ce groupe a apporté énormément de joie au pays. Cette équipe a une nouvelle fois démontré pourquoi le football est si important pour notre peuple. »

« Prendons un instant pour mesurer l’effort de ces joueurs, du staff et de tous ceux qui ont passé plus de 50 jours loin de chez eux pour défendre au mieux les couleurs de l’Argentine. »

« Aujourd’hui, c’est le moment de remercier, soutenir et honorer ces joueurs, qui se sont une nouvelle fois donnés à fond pour le maillot. Le dévouement, le travail acharné et la passion de notre équipe nationale resteront à jamais gravés dans les mémoires. Cette équipe continuera à représenter l’Argentine avec la fierté qui la caractérise. Allez l’Argentine ! », a-t-il conclu.















