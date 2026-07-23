Le président de la Fédération argentine brise le silence : ne vous laissez pas berner par les « théories du complot »

Il semble que la finale de la Coupe du monde 2026 ne sera pas oubliée de sitôt, non seulement en raison des immenses réjouissances qui ont submergé l'Espagne après le sacre, mais aussi à cause de la vive polémique et des centaines de théories du complot qui ont éclaté en Argentine après le but de Ferran Torres, celui qui a privé l'albiceleste de son titre mondial.

Au cours des dernières heures, des explications argentines se sont répandues pour justifier la défaite sur le rectangle vert, allant de l'évocation de pressions extérieures aux prétendues interventions du Bureau fédéral d'enquête américain (FBI), en passant par des menaces fictives visant les familles des joueurs.

Face à cette vague de rumeurs, les voix de la raison sont intervenues pour remettre les choses à leur juste place.

Le sélectionneur Lionel Scaloni et son adjoint Roberto Ayala ont été les premiers à s'opposer à cette vague, reconnaissant avec un grand esprit sportif la supériorité espagnole et portant un coup fatal aux explications étranges qui s'étaient emparées de l'esprit des supporters.

Un communiqué décisif de Tapia

Pour clore définitivement cette polémique, Claudio Tapia, président de la Fédération argentine de football, est sorti de son long silence.

Tapia, que les rumeurs ont visé au point que certains ont prétendu qu'il était détenu par le FBI, a publié un communiqué long et décisif sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, adressant un message direct au peuple argentin sur la nécessité d'accepter la défaite et d'ignorer les mensonges.

Tapia a déclaré au début de son communiqué : « Nous n'avons pas pu dépasser l'Espagne. Ils ont été les meilleurs, ils ont remporté une victoire méritée et nous devons avoir le courage de le reconnaître. Dans le monde du sport, nous apprenons à accepter les défaites avec la même fierté que celle avec laquelle nous célébrons les victoires. »

Il a ajouté, selon le quotidien espagnol Marca : « Oui, nous avons perdu la finale, mais la vérité immuable est que cette génération a offert par le passé une joie immense à notre pays. L'Argentine a déjà célébré, car cette équipe a de nouveau prouvé sa grande valeur auprès de notre peuple. La défaite nous fait mal parce que nous avons une mentalité de compétiteurs, parce que nous sommes l'équipe la plus titrée de l'histoire, et parce que la deuxième place ne satisfait jamais notre ambition. Nous souffrons parce que nous avons l'habitude de nous battre jusqu'au dernier souffle, et parce que nous figurons toujours parmi les deux meilleures équipes du monde. »

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Construire et non détruire

Le président de la Fédération argentine a appelé les supporters au calme et à considérer la situation dans son ensemble : « Arrêtons le ballon un instant et réfléchissons. Souvenez-vous des sacrifices de ces joueurs, du staff technique et de toutes les personnes qui ont travaillé pendant plus de 50 jours loin de leur famille, dans un seul but : représenter l'Argentine sous le meilleur jour possible. »

Il a poursuivi avec fierté : « Nous sommes Argentins, nous rivalisons avec acharnement, avec passion et de tout notre cœur. Nous laissons notre âme à chaque séance d'entraînement et à chaque match, et nous avons représenté tout le continent américain avec fierté. Nous défendons nos couleurs, notre drapeau et notre pays sur chaque terrain à travers le monde. »

Tapia a conclu son communiqué en adressant un avertissement au ton ferme à ceux qui se laissent entraîner par les rumeurs : « Ne vous laissez pas tromper par les mensonges et les campagnes orchestrées qui n'ont pour seul but que de nous déstabiliser. Cessez de tenter de monter les supporters contre ceux qui ont tant donné au football argentin. Aujourd'hui, c'est le moment de remercier, de soutenir et de reconnaître le mérite de ces joueurs qui ont donné leur âme pour le maillot. Les campagnes malveillantes disparaîtront, mais l'engagement, le travail et le cœur de notre équipe nationale demeureront à jamais. Il n'y a pas d'excuses ici, ici nous jouons seulement au football, et cette sélection continuera à représenter l'Argentine avec la même fierté que d'habitude.. Vive l'Argentine. »