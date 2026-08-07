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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le président de la Fédération argentine : « Battre l'Angleterre équivaut à un sacre en Coupe du monde, et le match face à l'Égypte a laissé son empreinte sur nous »

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Tapia met en avant l'énorme pression face à l'Angleterre

Claudio « Chiqui » Tapia, président de la Fédération argentine de football, a déclaré ce vendredi que la confrontation face à l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026 avait exercé une pression psychologique considérable sur l'Argentine.

Il a estimé que « l'ampleur de la responsabilité vis-à-vis du public argentin a rendu ce match plus difficile que la confrontation face à l'Espagne en finale ».

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Dans des déclarations rapportées par le réseau argentin TyC Sports, Tapia a affirmé : « La charge émotionnelle et la responsabilité qui pesaient sur les joueurs pour ne pas décevoir les Argentins étaient plus grandes que celles qu'ils avaient au moment d'affronter l'Espagne. Ce résultat (la victoire sur l'Angleterre) était comme remporter la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Le public leur a fait sentir que c'était le match qu'il fallait gagner, et je pense que certaines rencontres nous ont profondément marqués, comme celles face au Cap-Vert, à l'Égypte et à l'Angleterre. Ce sont des matchs que nous avons joués avec le cœur. Je n'ai jamais eu le sentiment que nous allions perdre. »

L'Argentine avait battu l'Angleterre (2-1) en demi-finale du Mondial 2026, le 15 juillet, au stade d'Atlanta, aux États-Unis, après que le tenant du titre de l'époque eut été mené sur un but d'Anthony Gordon à la 55e minute, avant qu'Enzo Fernández n'égalise à la 85e minute, puis que Lautaro Martínez ne marque le but de la victoire à la deuxième minute du temps additionnel.

En finale, l'Argentine s'est inclinée face à l'Espagne, qui a dominé la majeure partie de la rencontre et l'a emportée sur un but de Ferran Torres (1-0) en prolongation.


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