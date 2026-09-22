Il ne s'était pas écoulé 24 heures depuis le message conciliant adressé au monde par Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), que la réponse la plus virulente est venue de sa propre maison.

Le président de la Fédération allemande de football et membre du Conseil de la FIFA, Bernd Neuendorf, a fait l'effet d'une bombe en qualifiant l'initiative du président de la FIFA non pas de réforme, mais de « manœuvre électorale évidente », déclarant que le Suisse avait totalement perdu sa crédibilité et qu'il n'était plus la personne appropriée pour diriger ce sport.

Le message aux 211 pays sous la loupe

Infantino avait adressé cette semaine un message à l'ensemble des pays membres, au nombre de 211, dans lequel il proposait de discuter de réformes au sein de l'instance dirigeante du football mondial, dans une tentative de contenir une crise persistante.

Dans son message, Infantino a proposé la réalisation d'un examen indépendant du processus de prise de décision au sein de la FIFA, annonçant sur un ton conciliant qu'il proposerait de vastes consultations avec les confédérations continentales, les fédérations membres et les autres parties concernées au sujet du renforcement du processus de prise de décision.

Il a également tenté de rassurer les fédérations, affirmant dans son message que les positions des fédérations membres concernant les propositions ou les questions de gouvernance n'affecteraient pas la manière dont la FIFA les traite, et que les programmes de développement et de solidarité se poursuivraient conformément aux règles actuelles.

Infantino propose une réforme de la FIFA pour sauver son trône après le scandale de la vente de la Coupe du monde

Les origines de la crise : la vente du Mondial

Cette initiative intervient après qu'Infantino a fait face à des réactions de colère en raison de sa proposition controversée de vendre une part de 20 % des droits commerciaux de la FIFA, y compris la Coupe du monde, à des investisseurs du secteur privé.

Le projet a été totalement abandonné en juillet dernier après une vive opposition et des menaces de boycott, l'Union des associations européennes de football (UEFA), la Confédération asiatique et la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) ayant appelé à des changements radicaux à la tête de la FIFA.

Les confédérations continentales avaient alors affirmé qu'aucune d'entre elles n'avait été consultée à aucun stade, et qu'Infantino avait agi seul, tandis que l'UEFA affirmait qu'un changement de direction était devenu nécessaire après avoir perdu confiance dans le président actuel.

Neuendorf : il a totalement perdu sa crédibilité

La réponse la plus forte est venue ce mardi de la bouche de Neuendorf, lui-même membre du Conseil de la FIFA, l'instance principale de prise de décision de l'organisation, selon l'agence Reuters.

Le président de la Fédération allemande a déclaré sur un ton tranchant : « Je considère le message de Gianni Infantino comme une manœuvre évidente destinée à garantir sa réélection l'an prochain. Il semble que la FIFA ait désormais compris, sur le principe, la nécessité de procéder à des changements. »

Il a ajouté : « Cependant, Gianni Infantino n'est pas la personne appropriée pour mener le processus de réforme, car il a totalement perdu sa crédibilité. »

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Le Suisse se présente à sa réélection en mars de l'année prochaine et, malgré la difficulté de trouver un concurrent face à lui, des sources bien informées ont indiqué à l'agence Reuters que ses adversaires sont désormais conscients qu'il dispose toujours de suffisamment de voix pour l'emporter, ce qui les a poussés à se concentrer sur une nouvelle stratégie : limiter ses pouvoirs absolus au sein de l'organisation plutôt que de tenter de le renverser.