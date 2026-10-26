Le président de la Confédération asiatique révèle les coulisses du report du match entre Al-Nassr et Al-Wasl et annonce une nouvelle initiative !

Le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, a révélé les dernières évolutions concernant la décision de reporter le match entre le club saoudien d'Al-Nassr et le club émirati d'Al-Wasl, comptant pour la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite, affirmant que les commissions compétentes suivent les détails de la décision et en étudient les circonstances en coordination avec la Fédération saoudienne de football.

Salman Al Khalifa a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Riyadiyah » : « Les commissions compétentes de la Confédération asiatique suivent tous les détails et étudient l'ensemble des aspects et des considérations dans leur intégralité, et l'affaire ne relève pas uniquement de la présidence de la Confédération. »

Le président de la Confédération asiatique a ajouté : « Nous suivons l'ensemble des questions et des développements en coordination avec la Fédération saoudienne de football, et le moment venu, tout sera annoncé dans le respect du règlement. »

Al-Nassr devait recevoir le club émirati d'Al-Wasl, ce lundi, au stade « Al-Awwal Park » à Riyad, dans le cadre des rencontres de la troisième journée du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite, avant que la direction des compétitions de la Confédération asiatique ne décide, dimanche, de reprogrammer la confrontation, la nouvelle date devant être annoncée ultérieurement.

À la suite de cette décision, la Fédération saoudienne de football a publié un communiqué dans lequel elle a affirmé que toutes les dispositions nécessaires à l'accueil du match avaient été prises, précisant qu'elle s'était coordonnée avec le club d'Al-Nassr et les autorités concernées pour recevoir la délégation d'Al-Wasl, et qu'elle avait finalisé les exigences organisationnelles et logistiques, y compris la délivrance des autorisations de vol et l'information officielle de la Confédération asiatique quant à l'état de préparation pour l'accueil du match.

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Le communiqué a précisé que la Fédération saoudienne s'était également coordonnée avec la Fédération émiratie de football et le club d'Al-Wasl, et les avait informés que les préparatifs étaient achevés, soulignant l'arrivée du commissaire du match et du corps arbitral à Riyad avant l'heure de la rencontre.

La Fédération saoudienne a affirmé son soutien total à Al-Nassr et aux clubs saoudiens participant aux compétitions à l'étranger, ainsi que sa disposition à les accompagner dans toute démarche réglementaire qu'ils engageraient pour préserver leurs droits, tandis que tout le monde attend de voir ce que donnera le réexamen de la décision par la Confédération asiatique et l'annonce de ses détails le moment venu.