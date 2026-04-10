Ferran Soto, président de la Commission des arbitres espagnole, est revenu sur la polémique persistante concernant les critiques formulées par la chaîne officielle du Real Madrid à l’encontre de l’arbitrage, dévoilant au passage la nature des relations actuelles entre la Commission et la direction du club madrilène.

Interrogé sur d’éventuelles mesures de protection des arbitres face aux critiques de la chaîne, il a répondu sur les ondes dela radio espagnole Cadena Ser : « En réalité, je ne regarde pas la chaîne du Real Madrid. »

Interrogé sur la diffusion de ces vidéos et leur impact, il a ajouté : « Je pense que la tension s'est considérablement apaisée ».

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Interrogé sur l’éventuelle influence de la nouvelle mesure – qui interdit de connaître l’identité de l’arbitre avant quelques heures du match –, Soto a commenté : « C’est simple, ils peuvent préparer 20 vidéos à l’avance, et cela ne coûte pas cher… Je pense que l’intensité a baissé. »

Interrogé sur ses relations avec le Real Madrid et son président Florentino Pérez, il a répondu : « Elles sont bonnes. Je ne parle pas directement avec Florentino ; c’est surtout avec Emilio Butragueño que je suis en contact. »

Il précise toutefois que la commission n’hésitera pas à agir si l’une de ces vidéos présente un caractère délictueux. Quant aux critiques, il rappelle qu’elles « émanent de plusieurs médias et ne sont pas l’exclusivité d’une seule chaîne ».