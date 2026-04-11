Le président de l’Olympique de Safi affirme que Farhani n’a pas refusé de porter le drapeau marocain et pointe du doigt ceux qui sont à l’origine de cette polémique

Mohamed El Haidawi, président de l’Olympique de Safi, a réagi au match nul et vierge de son équipe face à l’Union de la capitale algérienne, ce samedi en demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF. Il est également revenu sur la polémique impliquant le joueur safiote Houari Ferhani.

Sur son compte Facebook, il a déclaré : « Le match aller des demi-finales, disputé en Algérie, s’est terminé sur un nul blanc. Il nous reste un retour à Safi, la capitale de l’Océan, pour aller chercher notre place en finale. Nous atteindrons cet objectif si nous nous unissons tous. »

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Malgré plusieurs décisions arbitrales controversées, les Safiots ont réussi à arracher le nul sur la pelouse de l’Union.

Concernant la polémique liée au maillot de Houari Ferhani, qui n’affichait pas le drapeau marocain lors de la rencontre au stade du 5-Juillet à Alger, El Haidawi a déclaré : «Je tiens à clarifier un point important qui a marqué le match aller : la question de notre joueur persévérant et combatif Houari Ferhani, et la polémique autour du fait qu’il ne portait pas de maillot arborant notre cher drapeau. En effet, un problème technique commun à notre partenaire spécialisé dans les vêtements de sport et au responsable de l’équipement au sein de l’équipe en est à l’origine, ce qui a été corrigé au cours de la deuxième mi-temps du match..

Il a ajouté : « Je tiens à assurer à l’opinion publique que le joueur Houari n’a en aucun cas refusé de porter le maillot ; au contraire, il considère le Maroc comme sa deuxième patrie et se donne à fond pour notre maillot tant cher ».

Il a conclu en soulignant que Safi « a l’occasion d’écrire l’histoire, ce qui nous oblige tous à nous rallier autour de l’équipe et de ses joueurs, à les protéger et à les encourager ».