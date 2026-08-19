Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, a confirmé que son club comptait conserver l'attaquant argentin Julián Álvarez, malgré son souhait affiché de partir et de rejoindre le Barça, insistant sur sa confiance dans la capacité du joueur à regagner rapidement la confiance des supporters de l'équipe.

Cerezo a affirmé qu'Álvarez réaliserait une saison remarquable avec l'Atlético, prédisant qu'il parviendrait à faire changer d'avis les supporters à son sujet en seulement deux matches.

Le président du club madrilène a précisé, dans des déclarations relayées par le journal « Marca », avant le duel entre l'Atlético de Madrid et Malaga ce mercredi soir, à l'occasion de l'ouverture du parcours de l'équipe en Liga : « Je ne sais pas maintenant s'il présentera des excuses, mais Julián est une personne formidable, et je suis certain, voire totalement convaincu, qu'il gagnera l'amour des supporters en deux matches. »

L'Atlético ferme la porte au Barça

Malgré le souhait qu'Álvarez a exprimé durant la Coupe du monde de quitter l'Atlético et de rejoindre le Barça, le club espagnol maintient sa position de refus de vendre son attaquant.

Le Barça avait manifesté un intérêt constant pour recruter le joueur tout au long de la période des transferts estivaux, et avait présenté une unique offre d'un montant de 100 millions d'euros début juin, mais l'Atlético a refusé de se séparer de sa star.

Cerezo a déclaré : « J'ai dit dès le début qu'il n'était pas à vendre. C'est notre joueur, une pièce importante de notre équipe, et c'est pourquoi nous le voulons avec nous, nous souhaitons qu'il reste, et je pense qu'il réalisera une saison formidable. »

Il a ajouté : « Julián est un joueur de l'Atlético de Madrid, il a un contrat avec l'Atlético de Madrid, il s'entraîne avec l'Atlético de Madrid, et il se prépare à réaliser une saison formidable et remarquable. »

Álvarez absent pour l'ouverture de la Liga

Alors que l'Atlético a tranché sur l'avenir d'Álvarez, l'attaquant argentin ne sera pas présent lors du duel d'ouverture face à Malaga aujourd'hui.

L'entraîneur Diego Simeone a précisé que le joueur n'avait pas encore atteint la condition physique requise pour disputer le match, et qu'il était pour cette raison absent de la liste de l'équipe, qui compte 24 joueurs.

Néanmoins, l'Atlético insiste sur le fait que l'absence d'Álvarez pour ce match n'est pas liée à son avenir, et que le joueur reste dans les plans de Simeone pour la nouvelle saison, en attendant qu'il retrouve la forme et entame sa mission de reconquérir la confiance des supporters sur le terrain.

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