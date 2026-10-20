À quelques heures d'un duel décisif face à Stuttgart en Ligue des champions, le président de l'Atlético Madrid Enrique Cerezo a décidé de sortir de son silence et de déjouer tous les pronostics.

Au lieu de parler de cet important match européen, Cerezo a adressé un message direct aux dirigeants du football espagnol, s'est défendu avec ironie et a tranché la polémique autour de l'action la plus marquante de la dernière journée, impliquant le joueur du Real Madrid Arda Güler.

Pas de guerres entre dirigeants

Dans de brèves déclarations aux médias avant le match contre Stuttgart, rapportées par la radio espagnole « Cope », Cerezo a tenté d'apaiser l'atmosphère électrique qui règne dans le football espagnol depuis quelques jours, marquée par une guerre de déclarations entre les directions des grands clubs.

Cerezo a déclaré d'un ton tranchant : « Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de guerres dans le football, et surtout pas entre dirigeants. »

Un message que beaucoup estiment directement adressé à ce qui se passe entre le Real Madrid, Barcelone et l'Atlético lui-même, dans une tentative du président chevronné de ramener le calme avant une semaine chargée en grands rendez-vous.





Nous nous plaignons tous, mais certains exagèrent

Interrogé sur les plaintes incessantes au sujet de l'arbitrage en Liga, devenues le sujet de conversation de tous les clubs, Cerezo a répondu avec un sourire ironique lourd de sens.

Il a déclaré : « Nous nous plaignons tous de tout, mais le problème, c'est que certains exagèrent et d'autres moins. »

Une déclaration que les analystes ont considérée comme une allusion claire au fait que l'Atlético Madrid subit des injustices arbitrales mais n'amplifie pas les choses comme le font les autres clubs, en référence indirecte à la polémique entourant le Real Madrid et Barcelone.

Il tranche la polémique de l'action de Güler

Quant au point le plus marquant, il s'agissait de son commentaire sur l'action controversée d'Arda Güler qui a captivé le public lors du dernier match du Real Madrid face à Séville.

Cerezo n'a pas hésité à donner franchement son avis, déclarant : « En ce qui concerne l'action d'Arda Güler, je l'ai vue clairement, mais peut-être que l'arbitre ne l'a pas vue. »

Par cette courte phrase, le président de l'Atlético Madrid a rejoint la liste des détracteurs de la décision de l'arbitre sur cette action, affirmant que la faute était évidente de son point de vue, et que seul l'arbitre ne l'avait pas vue.



