Le président de l’Atlético fustige Manchester City et son coach

Le président de l'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a qualifié Manchester City d'"équipe complètement défensive" et lui a reproché d'avoir fait preuve d'une tactique "préhistorique" lors de son opposition contre les Colchoneros en quart de finale retour de la Ligue des champions. Une tirade saillante en réponse à celles qu’avaient tenue les Citizens après le match aller.

City est sorti victorieux de cette double confrontation avec un score de 1-0 en cumulé. L'Atletico a joué tout le match aller avec deux lignes de cinq joueurs et n'a pas réussi à marquer le moindre but. Ils ont été plus audacieux au match retour, mais City a tenu bon et s'est qualifié pour les demi-finales.

Cependant, les dirigeants de l'Atlético n’ont pas digéré cette élimination, critiquant les pertes de temps de City et leur rôle dans les altercations qui se sont multipliées sur le rectangle vert. En outre, la direction de l’Atlético a été agacée par un commentaire d'avant-match de Pep Guardiola faisant référence à la "préhistoire" et c’est à présent au tour du président madrilène d’accuser le manager de City d'être "négatif" dans sa façon de jouer.

Cerezo : « Chacun a sa préhistoire »

Après le premier match, Guardiola avait en effet déclaré que jouer contre une formation 5-5-0 était difficile "depuis la préhistoire", mais les figures de l'Atletico, y compris le capitaine Koke et le manager Diego Simeone, ont compris qu'il qualifiait leur tactique de préhistorique.

Bien qu'il n'y ait pas eu d’insultes, les commentaires ont pollué l’atmosphère durant l’avant-match et la réaction au match retour, et Cerezo s’est chargé de répondre du tac au tac au technicien catalan. "Nous sommes une équipe qui a beaucoup de valeurs pour accepter que quelqu'un puisse nous offenser ainsi et au bout du compte on a pu voir qu'ils ont tous leur préhistoire. Nous avons fait un bon match, en attaquant et hier City a joué la préhistoire, en se défendant et en mettant un mur devant son but pour ne pas encaisser ».

"Tout le monde l'a vu, a enchéri Cerezo. City était une équipe complètement défensive. En deuxième mi-temps, ils ont tiré une fois au but. Hier, on a pu constater que chacun a sa préhistoire".