Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético Madrid, a de nouveau exprimé le refus de son club de négocier avec le Barça au sujet du transfert de l'attaquant argentin Julián Álvarez, soulignant que le joueur traverse une période difficile.

Les déclarations de Gil Marín interviennent alors que la polémique se poursuit autour de l'avenir d'Álvarez, qui a exprimé son souhait de rejoindre le club catalan, tout en se heurtant à une vive opposition de la part de la direction des Colchoneros.

Gil Marín a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne "Movistar Plus Deportes", ce jeudi soir, en marge de sa participation à la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des champions : « Julián Álvarez est effectivement dans une mauvaise passe, parce que certaines personnes se sont chargées de le tromper et de le désorienter. »

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Il a ajouté : « Nous ne négocierons avec le Barça en aucune circonstance. Nous éprouvons du dégoût face au mensonge et au manque de morale. »

Et Marín de poursuivre : « Si (Álvarez) ne veut pas rester à l'Atlético, alors nous chercherons un remplaçant, mais le Barça ne sera jamais, au grand jamais, une option. »

L'Atlético avait publié un communiqué officiel, plus tôt ce jeudi, dans lequel il indiquait : « Les membres du conseil d'administration de l'Atlético Madrid ont exprimé, à l'unanimité, leur plein soutien à la décision du club de ne pas négocier le transfert de Julián Álvarez au FC Barcelone. »

Il a ajouté : « Les membres du conseil d'administration sont conscients que l'Atlético Madrid est ouvert aux négociations habituelles sur le marché des transferts, mais toujours de manière éthique et professionnelle, avec un respect mutuel entre les deux clubs. Et nous soutenons pleinement la position exprimée précédemment par le club, selon laquelle le FC Barcelone n'a pas respecté ces conditions et que, par conséquent, il n'y a pas eu et il n'y aura aucune négociation avec lui au sujet du transfert de Julián Álvarez. »

Le club de la capitale a poursuivi : « L'Atlético Madrid est convaincu que notre joueur comprendra cette décision et qu'il se concentrera pour travailler du mieux de ses capacités afin d'aider le club à atteindre ses objectifs, comme il l'a déjà fait lors des deux saisons durant lesquelles il a défendu nos couleurs. »

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