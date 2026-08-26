Claudius Schäfer, président de l'Association des ligues européennes de football, estime que Gianni Infantino « n'a aucun avenir à la Fédération internationale de football (FIFA) », réclamant dans le même temps une réforme du système de gouvernance au sein de l'institution ainsi qu'une révision des prérogatives et des responsabilités de son président.

Dans un entretien avec le site « The Athletic » publié ce mercredi, Schäfer a déclaré que l'Association des ligues européennes, qui représente 53 championnats majeurs masculins et féminins, était très préoccupée par le mode de direction d'Infantino.

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Schäfer a affirmé : « Nous doutons de sa capacité à se maintenir au poste de président. Étant proches de la FIFA ici en Suisse, il apparaît que l'influence du président a augmenté d'année en année. Des décisions majeures (à la FIFA) sont prises sans véritable concertation avec les parties concernées qui en subiront les conséquences. »

« Un véritable scandale »

Infantino fait face à une pression croissante de la part de trois confédérations continentales qui réclament sa démission : la Confédération européenne « UEFA », la Confédération asiatique et la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes « CONCACAF ».

Schäfer a déclaré : « La FIFA est une organisation soumise au droit suisse et dotée de règles claires. Le président et les membres du Conseil se doivent d'exercer leurs fonctions avec soin et responsabilité. C'est avant tout une question juridique. »

Il a ajouté : « Lorsqu'une décision de ce type est prise, comme l'attribution d'un prix de la paix (au président américain Donald Trump) sans même en informer le Conseil, cela constitue, de mon point de vue, une infraction à la loi. Est ensuite survenue l'affaire du carton rouge (contre Folarin Balogun) lors de la Coupe du monde. »

Il a poursuivi : « C'était un véritable scandale. Je ne me souviens pas d'une ingérence politique de cette nature dans une affaire sportive. De tels agissements font naître des doutes sur l'intégrité du jeu. C'est pourquoi je dis qu'Infantino n'a aucun avenir à la FIFA. »

Infantino devrait briguer un quatrième mandat l'an prochain, dans un contexte où une forte opposition est attendue, mais Schäfer a souligné que redéfinir le rôle du président de la FIFA et réformer les mécanismes de gouvernance au sein de l'institution était plus important que le simple remplacement du titulaire du poste.

Il a déclaré : « Pour nous, ces réformes constituent la priorité absolue, et nous pensons qu'elles ne pourront se concrétiser qu'avec un autre président. »

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