Le président de l'Argentine : nous avons été victimes d'une injustice arbitrale... et nous respectons la décision de Messi

Javier Milei, le président de l'Argentine, a annoncé que les joueurs de la sélection avaient décidé de n'organiser aucune célébration après leur retour au pays, à la suite de la défaite face à l'Espagne un but à zéro en finale de la Coupe du monde.

Milei a déclaré, lors d'un entretien avec la chaîne LN+, que les joueurs de la sélection argentine s'étaient vu offrir le choix entre six célébrations différentes, mais qu'ils avaient décidé de ne pas célébrer en raison de la tristesse provoquée par la défaite en finale.

Le président argentin a affirmé : « On a offert aux joueurs le choix entre six célébrations différentes. Mais, de toute évidence, et en raison de la tristesse provoquée par leur incapacité à remporter la finale, ils ont décidé de n'organiser aucune célébration. »

Milei avait proposé au cours des derniers jours à la sélection argentine de célébrer au palais présidentiel « Casa Rosada », siège du pouvoir exécutif, en cas de sacre, et après la défaite de dimanche, il avait proposé de décréter un jour férié dans le pays afin que les footballeurs puissent célébrer la place de vice-champions du monde aux côtés des supporters, mais cela n'aura finalement pas lieu.

Interrogé sur la décision de Lionel Messi et de plusieurs autres joueurs de ne pas rentrer le lundi avec le reste de la délégation de la sélection argentine, Milei a appelé à « respecter la décision prise par les joueurs », et il a également évoqué Messi en particulier, déclarant : « Je ne pense pas que ce soit un moment où il se sente à l'aise, et il faut aussi prendre cela en considération. »

Il a ajouté : « Je pense que nous avons beaucoup à remercier Messi, pour toutes les choses formidables qu'il a offertes sur le terrain. Et pour nous, qui aimons le football, il n'y a pas de mots pour décrire cela », le qualifiant dans le même temps de « meilleur joueur de tous les temps ».

Par ailleurs, Milei a estimé que l'obtention de la deuxième place à la Coupe du monde représentait « un immense exploit », saluant le fait que les joueurs de la sélection argentine « ont toujours adopté des positions et se sont comportés avec mesure durant le tournoi, même dans les moments où les arbitres ont adopté des positions incorrectes envers la sélection argentine dans certains matchs, car ils ont réagi de manière très mesurée et organisée, et se sont toujours distingués en luttant jusqu'au bout ».

Milei a analysé la défaite de la sélection argentine face à l'Espagne, déclarant : « Le match a été très difficile pour nous dimanche, et pourtant, l'Argentine aurait pu égaliser dans les dernières minutes, bien que le déroulement du match n'ait pas du tout été favorable à l'Argentine », qualifiant la sélection espagnole d'« adversaire redoutable ».

Une partie des footballeurs de la sélection argentine et des membres du staff technique sont rentrés en Argentine le lundi, où ils ont été accueillis au son de la célèbre chanson d'encouragement « Muchachos », jouée par la fanfare du régiment des Grenadiers de l'armée argentine.