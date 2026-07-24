Le président argentin Javier Milei a déclaré que les gens « jalousent » son pays, parce qu'il excelle dans presque tout, et ce malgré les comportements polémiques qui ont suivi la défaite de la sélection argentine en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

Milei s'est retrouvé dans une situation embarrassante lundi dernier, après avoir publié par erreur un tweet programmé à l'avance qui célébrait la victoire de l'Argentine et annonçait une journée de congé national, ce dont le peuple argentin ne bénéficiera finalement pas.

Le journal Daily Mail a rapporté les propos du président argentin, tenus sur la chaîne LN+ : « Le problème de l'Argentine, c'est que nous attirons les regards et qu'on ne peut pas nous ignorer. Les gens nous jalousent, et nous excellons dans presque tout. Je suis désolé, mais il fallait bien que quelqu'un le dise. »

Milei s'est montré très franc à la suite de la défaite de l'Argentine 0-1 face à l'Espagne, insistant sur le fait que les décisions arbitrales sont allées à l'encontre de la sélection de son pays, bien que celle-ci n'ait cadré que deux tirs durant tout le match.

Cet avis contraste avec l'impression dominante tout au long du tournoi, selon laquelle l'Argentine a bénéficié de nombreuses décisions arbitrales.

Milei a ajouté : « Le match a été très difficile pour nous dimanche, et pourtant l'Argentine aurait pu égaliser dans les dernières minutes, même si le déroulement du jeu ne lui était pas du tout favorable. »

Il a poursuivi : « L'Argentine a toujours adopté des positions mesurées et s'est comportée de manière disciplinée tout au long du tournoi, même dans les moments où les arbitres ont pris des décisions erronées à l'encontre de la sélection lors de certains matchs. La réaction de l'équipe a toujours été mesurée et organisée, et elle s'est distinguée en se battant jusqu'au bout. »