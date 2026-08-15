Le président de Beşiktaş : l'entraîneur ne voulait pas de Salah, et j'ai fourni de gros efforts pour le convaincre

Serdar Adalı, président du club de Beşiktaş, a dévoilé les coulisses de plusieurs dossiers importants du mercato estival actuel, à commencer par le recrutement du Serbe Dušan Vlahović, aux côtés des transferts de Leandro Trossard et d'Alexander Nübel, tout en affirmant que l'équipe vise à jouer les titres cette saison.

Adalı a déclaré, dans des propos accordés au site turc "Duhuliye", spécialisé dans l'actualité de Beşiktaş : « Notre plus gros transfert, c'est notre entraîneur Vincenzo Italiano. Dès le premier jour de son arrivée, il a toujours été positif. Après avoir commencé à travailler avec l'équipe, il a dit : nous avons une très bonne équipe, président, amenez-moi un bon attaquant, et si nos moyens le permettent, prenons Vlahović, ça suffit. »

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Le président de Beşiktaş a évoqué les négociations qui ont eu lieu autour de la star égyptienne Mohamed Salah, qui a finalement rejoint le club turc de Trabzon, déclarant : « Lorsque le transfert de Salah nous a été proposé, j'ai déployé de grands efforts pour convaincre l'entraîneur et le staff technique. »

Il a poursuivi : « L'entraîneur et le staff technique n'étaient pas désireux (de recruter Salah). Mais les conditions qu'ils ont exigées (Salah et son agent) ne correspondaient pas aux principes de notre club, et ne faisaient pas partie du plan que nous avions établi au début de la période des transferts. Lorsque les conditions n'ont pas concordé, nous avons renoncé. »

Il a ajouté : « Si nous avions recruté Salah, nous n'aurions pas pu faire venir Vlahović, que voulait l'entraîneur. Je suis très heureux d'avoir réalisé le transfert qu'il souhaitait. »

Des négociations précoces

Adalı a révélé que les négociations de Beşiktaş avec Vlahović ont commencé tôt, déclarant : « Certains transferts, en particulier le recrutement de grands noms, ne sont pas faciles. J'ai passé quatre mois pour faire venir Quaresma à Beşiktaş. Et nous négociions aussi avec Vlahović depuis le mois de juin. C'est un joueur doté d'une grande personnalité et enthousiaste, et il a tenu tout ce qu'il m'a promis. »

Il a également exprimé sa satisfaction à propos de l'arrivée de Trossard et Nübel, déclarant : « La performance et la qualité de Nübel, ainsi que le fait qu'un nom comme Trossard porte le maillot de Beşiktaş, me rendent très heureux, comme tous les supporters. Et tous nos autres joueurs ont une valeur particulière. »

Adalı a conclu ses propos en affirmant que l'objectif de Beşiktaş est de jouer les titres cette saison, et non de construire une équipe uniquement pour l'avenir : « Nous avons une équipe qui veut être sacrée championne dès cette saison, et non dans trois ou cinq ans. J'avais dit auparavant : je ferai venir des joueurs auxquels personne ne pense, et je tiens parole. »