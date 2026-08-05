Le président de Beşiktaş crée la surprise : nous ne voulions pas de Salah

Le président du club de Beşiktaş, Serdal Adalı, est sorti de son silence pour évoquer, pour la première fois, le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah vers Trabzonspor, démentant que son club ait perdu la course à la signature du capitaine de la sélection égyptienne ou qu'il s'en soit retiré sous la pression de la concurrence.

Adalı a déclaré, dans des propos rapportés par plusieurs médias turcs, dont le site de la chaîne turque A Spor, que Beşiktaş n'avait, à la base, aucune envie de recruter Salah, ajoutant : « Nous ne voulions pas de l'opération Mohamed Salah, et cela doit être clair pour tout le monde. Nous ne l'avons pas recruté, mais ce n'est pas parce que nous avons perdu l'affaire ou que nous n'avons pas pu l'engager. Ce discours est faux. »

Le président de Beşiktaş a précisé que les précédentes déclarations de l'entraîneur de l'équipe, Önder, avaient été mal interprétées, ajoutant : « L'entraîneur a expliqué les choses de façon claire et respectueuse lorsqu'il a dit "pour le moment", mais ses propos ont été mal compris. Nous aurions pu tout simplement annoncer à ce moment-là que nous nous étions retirés des négociations, mais l'affaire a été présentée comme si nous avions été partie prenante de l'opération et qu'un autre club était ensuite venu chiper le joueur, ce qui est faux et me dérange. »

Adalı a insisté sur le fait que Beşiktaş n'avait perdu aucun joueur au profit d'un autre club depuis qu'il a pris la présidence du club, déclarant : « Depuis que j'ai pris mes fonctions, personne n'a réussi à nous arracher un joueur que nous souhaitions engager. De plus, nos relations avec Trabzonspor sont bonnes, et rien de ce genre ne peut se produire entre les deux clubs. »

Il a ajouté que les mouvements de Beşiktaş sur le marché des transferts se déroulaient conformément au plan établi, précisant : « Nos opérations se déroulent comme nous l'avons prévu, et de nouveaux joueurs nous rejoindront dès la semaine prochaine. Au final, ce qui tranchera les choses, c'est ce qui se passe sur le terrain ; quant au tapage autour des transferts, il ne dure que quelques jours. »

Le président de Beşiktaş a abordé la situation du Belge Leandro Trossard, assurant qu'il n'existait aucun problème lié à sa qualification, et a déclaré : « Il n'y a aucun problème concernant la licence de Trossard, l'affaire a été réglée la nuit dernière, et nous attendons l'arrivée des documents d'Angleterre. Il ne sera pas prêt pour le premier match, mais nous espérons qu'il participera au deuxième. »

Il a également commenté la polémique suscitée par ses expressions faciales lors des chants des supporters au nom de Mohamed Salah pendant la cérémonie de présentation de Trossard, déclarant : « Tout le monde a parlé des traits de mon visage, mais honnêtement, je n'ai pas entendu ce que scandaient les supporters à ce moment-là. »

Adalı a conclu ses propos en affirmant que l'opération Salah ne figurait pas dans les plans de Beşiktaş, ajoutant : « On a dit beaucoup de choses en se fondant sur les traits de mon visage, comme si nous avions perdu l'affaire, mais son transfert ne faisait pas partie de nos plans. L'agent du joueur a fait des choses auxquelles nous n'étions pas habitués auparavant, et je pense qu'au final tout s'est passé comme il se devait. Avec le temps, l'image se clarifiera, et tout le monde comprendra pourquoi cette opération n'a pas abouti. »

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