Le président argentin s'en prend aux joueurs de l'Albiceleste : « Le but de Maradona ne nous a pas rendu les îles »

Le président argentin Javier Milei est revenu sur le dossier des Malouines par la porte du football, adressant une critique cinglante aux joueurs de l'Albiceleste après qu'ils ont célébré en brandissant le drapeau des îles à l'issue de leur victoire sur l'Angleterre en demi-finale du Mondial 2026. Attaché à la séparation entre le sport et la politique, Milei a évoqué Elvis Presley et Diego Maradona pour affirmer : « Il n'est pas bon de mélanger l'huile et l'eau. »

Milei a renouvelé ses critiques envers les joueurs de la sélection nationale après qu'ils ont brandi le drapeau des îles Malouines lors de leurs célébrations de la victoire face à l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Dans un entretien télévisé, Milei a réaffirmé sa position constante sur la nécessité de séparer le football des questions politiques, insistant sur le fait que la voie de la reconquête de la souveraineté sur l'archipel devait passer exclusivement par les canaux diplomatiques.

Le président a eu recours à une comparaison marquante pour appuyer son point de vue, en évoquant la position de l'artiste Elvis Presley au sujet de la guerre du Vietnam : « On avait demandé à Elvis ce qu'il pensait de la guerre, et il avait répondu qu'il était artiste et qu'il ne commentait pas la politique. C'est exactement la même chose ici : c'est du sport, un jeu. Il n'est pas bon de mélanger l'huile et l'eau. »

Milei s'est dit d'accord avec la position du sélectionneur Lionel Scaloni sur ce sujet, mais il a établi une distinction entre la réaction des joueurs et la responsabilité des politiques, déclarant : « Les joueurs peuvent agir sous le coup de l'émotion à cet instant précis. Cela ne peut pas être accepté de la part des politiques, car leurs propos pourraient être interprétés comme une déclaration de guerre. »

« Le but de Maradona n'a pas ramené les îles »

La partie la plus polémique du discours de Milei a été sa référence à Diego Maradona et à ses deux buts historiques face à l'Angleterre lors du Mondial mexicain de 1986. Le président a commenté : « Nous devons faire preuve de calme. Le but de Maradona contre les Anglais, ou n'importe quel autre but, ne nous a pas ramené les îles Malouines. Ils ne nous ont pas rendu la monnaie de leur pièce. »

Milei a souligné que son gouvernement avait réalisé des progrès tangibles dans ce dossier par la voie diplomatique, ajoutant : « Nous avons poussé les Nations unies à contraindre l'Angleterre à s'asseoir à la table des négociations, et cela s'est bel et bien produit. Nous menons une action diplomatique si efficace que les États-Unis ont exprimé leur soutien, tout comme la Chine et certains secteurs en Angleterre. »

Les déclarations de Milei viennent compléter la position qu'il avait exprimée quelques jours plus tôt, lorsqu'il avait qualifié la célébration des joueurs argentins, entonnant le chant « Les îles Malouines sont argentines » après le match contre l'Angleterre, de « comportement peu avisé », affirmant que « les joueurs ne font pas partie de la diplomatie ».