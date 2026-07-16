Le président argentin affirme : « Je ne renoncerai pas à mes rituels porte-bonheur pour la finale de la Coupe du monde. »

En raison d'une superstition, le président argentin Javier Milei a décidé de ne pas assister à la finale de la Coupe du monde 2026, prévue dimanche prochain entre l'Argentine et l'Espagne au MetLife Stadium aux États-Unis, préférant suivre le match depuis son domicile.

Dans une interview accordée ce jeudi à la radio « El Observador », le chef de l’État a affirmé qu’il ne renoncerait en aucun cas à ses rituels, qu’il considère comme porte-bonheur, et qui consistent à suivre les matchs de l’Albiceleste depuis la résidence présidentielle d’Olivos, comme il l’a fait tout au long de la compétition.

Pour justifier son absence à la finale de la Coupe du monde 2026 à laquelle participe son équipe nationale, il a déclaré : « Je continuerai à regarder les matchs depuis Olivos, exactement comme je l’ai fait dès le premier jour. »

Interrogé sans détour sur la présence d’une éventuelle superstition derrière son choix de boycotter la finale, il a confirmé sans hésiter : « Oui ».

Il a dévoilé les détails de son rituel, expliquant qu’il porte une veste de la compagnie énergétique publique YPF comme porte-bonheur pendant les matchs. « Le jour du match contre la Suisse, j’avais très chaud. Dès que j’ai enlevé la veste, ils ont marqué un but dans nos filets. Je l’ai donc remise et je ne l’ai plus enlevée depuis », a-t-il déclaré.

Cette attitude contraste avec la position espagnole, car la Maison royale de Madrid a confirmé mercredi que le roi Felipe VI assistera à la finale au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans la région métropolitaine de New York, accompagné de la reine Letizia et de leurs deux filles, la princesse Leonor et l’infante Sofia, pour soutenir l’équipe d’Espagne lors de cette finale historique.