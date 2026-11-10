Dans des déclarations explosives qui ont ravivé la polémique autour du Mondial 2030, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est revenu sur le moment où la sélection espagnole a soulevé la Coupe du monde aux États-Unis, décrivant la scène où le président américain Donald Trump remettait le trophée à l'Espagne comme un véritable « orgasme politique », alors que s'intensifie la bataille pour le lieu de la finale : en Espagne ou au Maroc ?

Lors d'un entretien accordé à la radio « La Sexta », Sánchez a défendu la candidature commune de l'Espagne, du Portugal et du Maroc pour accueillir la Coupe du monde 2030, affirmant que l'initiative originelle émanait des deux pays ibériques.

Le Premier ministre a déclaré : « Il est vrai que deux pays ont organisé ou lancé cette idée, l'Espagne et le Portugal, parce que c'était au tour de l'Europe d'accueillir le tournoi, et nous avons ajouté un pays frère comme le Maroc. »

Sánchez a insisté sur le fait que « l'Espagne accueillera le plus grand nombre de matches de la Coupe du monde par rapport à n'importe quel autre pays », dans un message destiné à rassurer le public espagnol au milieu des craintes croissantes de voir la finale retirée au profit du Maroc.

Au cours de son intervention, Sánchez a évoqué avec beaucoup d'enthousiasme la victoire de la sélection espagnole en Coupe du monde, qui s'est tenue aux États-Unis, employant une expression très personnelle pour décrire ce moment historique.

Concentré sur l'organisation du prochain tournoi sur son sol, Sánchez a exprimé son souhait de voir l'histoire se répéter et a conclu en disant : « Nous avons gagné en Afrique du Sud, nous avons gagné à New York, et maintenant c'est à notre tour de gagner en Espagne en 2030, n'est-ce pas ? C'est du ressort de la FIFA, et l'Espagne est le pays qui accueillera le plus grand nombre de matches. »

La bataille de la finale de la Coupe du monde

Les déclarations de Sánchez interviennent à un moment où les tensions montent concernant le lieu de la finale de la Coupe du monde 2030, au milieu des craintes au sein de la Fédération royale espagnole de football de voir le match décisif se dérouler au Maroc.

Comme l'a révélé Juanma Castaño dans l'émission « El Partidazo de Cope », les pressions de l'ancien président américain Donald Trump pourraient jouer un rôle majeur dans le choix final du pays africain.

Dans ce contexte, le chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, formule une proposition controversée. Selon la même émission, le chef du Parti populaire étudie l'idée d'un retrait de l'Espagne de l'organisation du tournoi durant sa campagne électorale, si la Fédération internationale de football (FIFA) ne lui accorde pas le droit d'accueillir la finale.

La Fédération espagnole écarte un retrait

Cette position contraste directement avec la position officielle de la Fédération royale espagnole de football, dont le président, Rafael Louzán, a écarté toute éventualité de retrait dans l'émission « El Partidazo de Cope », appelant au calme institutionnel et confirmant les engagements qui ont été pris.

Louzán a déclaré : « L'Espagne a signé des accords avec les autres pays, avec la FIFA et avec le gouvernement pour organiser cette Coupe du monde. »