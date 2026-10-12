Le Premier ministre britannique révèle pour la première fois les détails de ses réunions secrètes avec les propriétaires de Manchester City

Dans un développement spectaculaire qui relie le football aux coulisses de la politique britannique, le Premier ministre britannique Andy Burnham se retrouve au cœur de la tempête des « contrats fictifs » qui a secoué Manchester City, après la condamnation du club pour de graves infractions financières, les plus importantes de l'histoire de la Premier League anglaise.

Après de fortes pressions de l'opposition en Grande-Bretagne, Burnham a annoncé qu'il rendrait publics les détails de l'ensemble de ses relations et réunions avec les propriétaires émiratis du club.

900 millions de livres sterling « fictifs »

La Premier League anglaise avait fait l'effet d'une bombe en annonçant que Manchester City avait utilisé des contrats commerciaux « fictifs » dans le cadre d'un dispositif organisé visant à gonfler les revenus et à réduire les coûts, pour un montant de plus de 900 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 1,19 milliard de dollars américains.

Malgré la gravité des accusations, le club mancunien a nié toute infraction durant toute la durée de l'affaire, affirmant dans un communiqué officiel que l'avis de la commission indépendante contenait « des erreurs fondamentales manifestes ». Il a par ailleurs déposé plus tôt ce mois-ci un appel officiel afin de faire annuler la décision et d'éviter des sanctions qui pourraient se révéler sévères, allant jusqu'au retrait de points ou à la relégation.

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Les pressions de l'opposition contraignent Burnham à la transparence

L'affaire est sortie des terrains pour gagner le Parlement, où des responsables politiques de l'opposition s'en sont pris au Premier ministre en raison de sa première réaction au verdict de condamnation.

Le parti des Libéraux-démocrates a exigé de Burnham qu'il révèle immédiatement toute réunion tenue avec les propriétaires de Manchester City, des représentants d'Abou Dabi ou des entités liées, tandis que la cheffe du parti conservateur, Kemi Badenoch, a appelé le gouvernement à publier les détails de toutes les rencontres entre Burnham et des personnalités importantes du club.

La réponse du Premier ministre : je clarifierai tout

En réponse à ces pressions, Burnham a annoncé, dans le podcast « The Rest Is Politics » dont la diffusion est prévue ce lundi et dont l'agence « Reuters » a publié des extraits, sa décision de dévoiler toute la vérité.

Burnham a déclaré : « Le chef de l'opposition m'a demandé de publier les détails de mes réunions, et j'en suis ravi, je le ferai. J'exposerai en toute clarté tout le travail que j'ai accompli avec eux durant mon précédent mandat comme maire du Grand Manchester. »

Le Premier ministre a assuré que ses contacts avec le club ne sont pas récents, précisant : « En réalité, aucun de ces contacts n'était récent. S'agissant des réunions que j'ai tenues, je n'ai eu qu'une seule réunion importante, et c'était en 2021. »

Burnham a occupé le poste de maire du Grand Manchester de mai 2017 à juin 2026, une période marquée par une forte expansion des investissements du groupe d'Abou Dabi dans la ville.

En septembre dernier, il avait exprimé son inquiétude face à une éventuelle vente du club par ses propriétaires après le verdict de condamnation, les décrivant comme ayant été « un partenaire majeur dans la construction du Manchester moderne » et « dans la transformation du club en puissance mondiale », une déclaration qui a suscité de larges critiques et que certains ont considérée comme une prise de parti dans une affaire financière grave.







