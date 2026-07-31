Le Premier ministre britannique réclame la tête d'Infantino : sa proposition est scandaleuse et inacceptable

Le maire britannique Andy Burnham a lancé une attaque cinglante contre le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, qualifiant son projet d'ouvrir l'instance internationale aux investisseurs du secteur privé de « proposition scandaleuse », affirmant que le simple fait d'envisager ce projet prouve que le Suisse est « la mauvaise personne » pour diriger l'organisation mondiale.

Lors de déclarations à la presse ce vendredi, à l'occasion d'une visite dans la ville de Sheffield, au nord de l'Angleterre, Burnham a déclaré : « C'était une proposition scandaleuse, et le simple fait qu'elle ait pu être envisagée démontre, à mon avis, qu'Infantino est la mauvaise personne pour diriger l'organisation », en une allusion claire à la nécessité de reconsidérer la direction de la FIFA.

Une démission retentissante ébranle les fondations de la FIFA

Les déclarations du maire britannique interviennent au moment où la pression sur Infantino s'intensifie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la FIFA. Carlos Cordeiro, conseiller principal du président de la FIFA, a annoncé vendredi sa démission de l'instance dirigeante mondiale en signe de protestation contre ce plan controversé.

Cordeiro, ancien banquier, a déclaré dans son communiqué de démission : « Vendre une part permanente du plus précieux des actifs du football pour lever 4,2 milliards de dollars n'a aucun sens ; c'est hypothéquer l'avenir du football sans aucune justification convaincante », dans une critique acerbe des orientations de la direction actuelle de la FIFA.

Des menaces de boycott de la Coupe du monde

Les protestations ne se sont pas limitées à la scène britannique ni aux couloirs de la FIFA, mais se sont étendues aux grandes confédérations continentales. L'Union des associations européennes de football (UEFA) a ainsi menacé de boycotter la Coupe du monde en cas de poursuite de ce plan controversé.

La Confédération asiatique de football (AFC) s'est également jointe au chœur des opposants, déclarant vendredi que « toute proposition menaçant la compétition doit être reconsidérée », en une allusion aux risques potentiels d'une ouverture de la FIFA aux capitaux privés.

La FIFA tente de contenir la crise

Dans une tentative de contenir la crise grandissante, la FIFA a publié un communiqué le vendredi matin, quelques heures avant l'annonce de la démission de Cordeiro, cherchant à rassurer les milieux du football en affirmant : « Personne ne vend le football, c'est une chose que la FIFA n'envisagera jamais. »

Ce communiqué n'est toutefois pas parvenu à apaiser la colère montante contre Infantino, qui fait face à la plus grande crise de son mandat à la présidence de la FIFA depuis son accession au poste, sur fond d'accusations de transformer le football en un pur projet commercial au détriment des valeurs sportives et du patrimoine footballistique mondial.

Les prochains jours restent décisifs pour déterminer le sort de ce projet controversé, au milieu d'interrogations croissantes sur la capacité d'Infantino à continuer de diriger la FIFA face à ce rejet massif de la part des différentes parties concernées par le football mondial.