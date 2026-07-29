Le Premier ministre britannique ouvre le feu sur Infantino : la Coupe du monde n'est pas une marchandise

Le projet de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), concernant la Coupe du monde continue de susciter de larges réactions à travers le monde, dépassant les frontières des instances sportives.

La FIFA a annoncé dans un communiqué officiel hier mardi que son président Gianni Infantino comptait vendre des parts de la Coupe du monde sous forme d'actions à des investisseurs du secteur privé, et qu'il assumerait un rôle proche de celui d'un commissaire dans ce nouveau projet.

Après la colère de l'Union européenne de football (UEFA) face à l'annonce de la création d'une nouvelle structure commerciale au sein de la FIFA, de nombreuses personnalités politiques ont adopté une position similaire.

Ainsi, le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, a vivement critiqué cette orientation, affirmant que la Coupe du monde ne peut pas se transformer en un simple actif financier mis à disposition des investisseurs du secteur privé.

Dans un communiqué au ton ferme, Andy Burnham a adressé un message clair à la FIFA et à Gianni Infantino : « Laissez-moi le dire en toute franchise. Le football n'appartient pas aux investisseurs, mais aux supporters qui remplissent les gradins et se tiennent au bord de la pelouse semaine après semaine, par tous les temps. »

Il a ajouté sur son compte officiel sur « X » : « La Coupe du monde n'est pas une marchandise, mais la plus grande compétition du monde du sport, et elle n'a jamais appartenu à quiconque pour être vendue. Enjolivez-la comme vous voulez, mais dès l'instant où vous en vendez une partie, vous l'avez trahie. Le football appartient aux supporters, il l'a toujours été et le restera toujours. »











