Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Robert LewandowskiGetty
Jonathan van Haaster

Traduit par

Le premier match de Robert Lewandowski en Major League Soccer sous les couleurs du Chicago Fire est reporté

Chicago Fire FC vs Vancouver Whitecaps
Chicago Fire FC
Vancouver Whitecaps
Major League Soccer

Les débuts de Robert Lewandowski en Major League Soccer ont été reportés. Selon le New York Times et plusieurs autres sources, la rencontre entre le Chicago Fire et les Vancouver Whitecaps a été décalée en raison des conséquences des feux de forêt au Canada. La nouvelle date est fixée au 6 octobre.

Le Canada fait face à plus de 800 feux de forêt, dont les effets se font ressentir jusqu’aux États-Unis. Chicago, située à environ quatre heures de route de la frontière canadienne, est particulièrement touchée.

En raison de l’importante fumée, la qualité de l’air à Chicago est jugée « très malsaine, voire dangereuse ». La ville a donc fermé ses stades et piscines publics.

Le Chicago Park District a annulé toutes les activités de plein air non transférables en intérieur, dont la rencontre entre Chicago Fire et Vancouver Whitecaps, programmée au Soldier Field, stade non couvert.

Un coup dur pour l’attaquant de 37 ans, qui devait logiquement être aligné d’entrée à 2 h 30 (heure néerlandaise).

Major League Soccer
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI
Vancouver Whitecaps crest
Vancouver Whitecaps
VAN

Ce report est d’autant plus regrettable que la rencontre s’annonçait particulière : Lewandowski devait retrouver l’attaquant des Whitecaps et ancien coéquipier au Bayern, Thomas Müller.

Les deux anciens coéquipiers du Bayern Munich, qui entretiennent des liens étroits, devront donc attendre près de trois mois avant de se retrouver sur la pelouse.

Cette rencontre aurait par ailleurs offert un face-à-face familial : Gregg Berhalter, le père, entraîne Chicago, tandis que son fils Sebastian, mondialiste, évolue sous les couleurs des Whitecaps.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google