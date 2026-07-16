Les débuts de Robert Lewandowski en Major League Soccer ont été reportés. Selon le New York Times et plusieurs autres sources, la rencontre entre le Chicago Fire et les Vancouver Whitecaps a été décalée en raison des conséquences des feux de forêt au Canada. La nouvelle date est fixée au 6 octobre.

Le Canada fait face à plus de 800 feux de forêt, dont les effets se font ressentir jusqu’aux États-Unis. Chicago, située à environ quatre heures de route de la frontière canadienne, est particulièrement touchée.

En raison de l’importante fumée, la qualité de l’air à Chicago est jugée « très malsaine, voire dangereuse ». La ville a donc fermé ses stades et piscines publics.

Le Chicago Park District a annulé toutes les activités de plein air non transférables en intérieur, dont la rencontre entre Chicago Fire et Vancouver Whitecaps, programmée au Soldier Field, stade non couvert.

Un coup dur pour l’attaquant de 37 ans, qui devait logiquement être aligné d’entrée à 2 h 30 (heure néerlandaise).

Ce report est d’autant plus regrettable que la rencontre s’annonçait particulière : Lewandowski devait retrouver l’attaquant des Whitecaps et ancien coéquipier au Bayern, Thomas Müller.

Les deux anciens coéquipiers du Bayern Munich, qui entretiennent des liens étroits, devront donc attendre près de trois mois avant de se retrouver sur la pelouse.

Cette rencontre aurait par ailleurs offert un face-à-face familial : Gregg Berhalter, le père, entraîne Chicago, tandis que son fils Sebastian, mondialiste, évolue sous les couleurs des Whitecaps.