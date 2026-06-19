« Le premier joueur à travailler à distance »… La blessure de Neymar a provoqué les moqueries du président brésilien

L’absence de la star brésilienne Neymar da Silva est désormais actée pour le match face à Haïti, dans quelques heures. Déjà forfait lors du match d’ouverture de la Seleção, conclu par un nul 1-1 contre le Maroc, l’attaquant souffre toujours d’une blessure au mollet.

L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain n’est pas encore totalement rétabli et, selon plusieurs sources, il n’a même pas fait le voyage jusqu’à Philadelphie, aux États-Unis, pour ce rendez-vous.

Si les derniers examens médicaux laissent espérer un retour du « magicien » brésilien pour la dernière journée de la phase de groupes face à l’Écosse, rien ne garantit qu’il sera prêt, ce qui maintient son parcours dans le tournoi sous le signe de l’incertitude.

Cette incertitude a d’ailleurs provoqué une réaction sarcastique et inattendue du président brésilien Lula da Silva, rapportait vendredi le site Foot Mercato.

Lors d’une cérémonie dans un hôpital de Belo Horizonte, Lula da Silva a demandé à un enfant quel était, selon lui, le meilleur joueur brésilien. « Neymar », a répondu l’enfant sans hésiter. Le président Lula a alors lancé, moqueur : « Neymar est le premier joueur au monde à être convoqué en sélection pour travailler à distance. »