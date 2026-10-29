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Le Paris Saint-Germain se rend au Stade Océane vendredi soir avec l’objectif de prolonger sa série de cinq victoires consécutives en Ligue 1. L’entraîneur Luis Enrique a mis ses joueurs en garde contre tout relâchement face au Havre, dernier du classement.

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Les champions veulent poursuivre sur leur lancée au Stade Oceane

Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace vendredi soir au Stade Oceane pour affronter Le Havre, dernier du classement. L'équipe de Luis Enrique reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont un succès 4-2 contre Barcelone en Ligue des champions et une victoire 2-0 face à Lyon en championnat.

Le PSG occupe la première place de Ligue 1 avec 17 points en huit matches.

De son côté, Le Havre n'a toujours pas gagné et reste dernier après une défaite spectaculaire 4-3 contre Marseille.

Enrique met en garde contre les pièges d'un déplacement chez une équipe sans victoire

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Enrique a insisté sur le fait que ses joueurs ne sous-estimeraient pas l'équipe de Didier Digard. « Être en tête du classement est une motivation pour continuer à gagner », a déclaré Enrique.

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« Chaque fois que nous avons affronté des équipes considérées comme plus faibles, nous avons eu des problèmes. Même si nous sommes premiers et qu'ils sont derniers, il y aura des moments difficiles à gérer. »

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« C'est un test et un défi pour nous... Ils posent des problèmes avec leur avant-centre et leurs ailiers », a ajouté l'entraîneur espagnol.

Les blessures mettent la profondeur de l'effectif à l'épreuve avant le déplacement

Le PSG doit composer avec plusieurs blessures importantes, notamment celle de Khvicha Kvaratskhelia, touché au ligament croisé antérieur contre Barcelone et dont la saison est terminée. Le défenseur Marquinhos sera également absent en raison d'un problème à la cuisse, mais Enrique a écarté tout recrutement d'urgence.

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Le Havre compte lui aussi de nombreux blessés : Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele et Elias Jelert sont tous indisponibles.

Enrique a souligné l'importance de la rotation de l'effectif, saluant des remplaçants comme Senny Mayulu et Mika Godts, qui ont répondu présent lors des derniers matches.

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Le coup d'envoi au Stade Oceane est prévu vendredi soir.