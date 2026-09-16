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Abobakr El Mokadem

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« Le premier est personnel » : Messi révèle la deuxième chose qu'il fera après avoir acquis le club d'El Deinsi

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Une seule étape le sépare de l'annonce officielle

Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, que l'Argentin Lionel Messi, star de l'Inter Miami, a pris une décision concernant son nouveau projet en Espagne.

Des rapports de presse ont confirmé, hier mardi, que l'accord de rachat par Messi du club espagnol de l'Eldense a déjà été signé et qu'il est actuellement en cours d'examen, ajoutant que la seule étape restante avant l'annonce officielle de la transaction est l'approbation du Conseil supérieur des sports espagnol.

 De son côté, le journal « Marca » a affirmé que la deuxième chose que fera Lionel Messi, une fois la transaction officiellement conclue, sera d'annoncer Javier Calleja comme nouvel entraîneur de l'équipe.

Et d'ajouter : « La première chose que fera Messi sera de se présenter à l'ensemble du club et à ses supporters. »

Le nouveau projet mené par la star argentine constitue un projet passionnant et ambitieux pour l'Eldense.

 Selon ceux qui ont pris connaissance de ses détails, il s'agit d'un projet de haut niveau, réalisable et réaliste.

Nul doute que les nouveaux propriétaires ont étudié la ville et le club avec attention, car ils connaissent parfaitement les défis de la deuxième division. C'est pour cette raison que Calleja a été choisi pour mener depuis le banc de touche le « nouveau » projet ambitieux de l'Eldense, compte tenu de la connaissance approfondie qu'a de ce championnat et de ses concurrents l'entraîneur né à Madrid.

Un entraîneur qui a débuté sa carrière d'entraîneur dans la région de Valence et qui, après avoir travaillé au sein de l'académie des jeunes de Villarreal, a disputé ses premiers matchs professionnels en Liga il y a une décennie. Il a déjà travaillé en deuxième division espagnole avec Levante et Oviedo.

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