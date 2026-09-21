Alors que Xavi a véritablement entamé lundi sa mission de sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas, Mark van Bommel a lui aussi dirigé sa première séance avec la sélection belge. Les médias belges ont constaté une ambiance détendue, avec seulement un petit groupe qui a effectivement participé à l’entraînement sur le terrain.

Cela s’explique par le grand nombre d’internationaux belges qui ont encore disputé un match complet avec leur club ce week-end. Ainsi, aux côtés des quatre gardiens, seuls Romelu Lukaku, Mika Godts, Zeno Debast, Malick Fofana, Romeo Lavia, Dodi Lukebakio et Diego Moreira étaient présents sur le terrain d’entraînement. Beaucoup d’attaquants donc, ce qui a conduit Van Bommel à privilégier essentiellement des exercices de finition.

« Van Bommel a surtout laissé ce travail à ses adjoints », a observé Het Nieuwsblad. « Avec en tête l’ex-ailier Boudewijn Zenden, qui a pris en charge la plus grande partie de la séance et qui a clairement déjà une bonne relation avec plusieurs attaquants. Mais les autres adjoints, Maarten Martens et Reinier Robbemond, ont eux aussi fait leur part. »

« Et le sélectionneur lui-même ? Il a observé tout cela d’un peu plus loin. Observer, donc, n’est jamais une mauvaise idée lors d’un premier entraînement comme celui-ci. Même si Van Bommel a aussi parfois pris un joueur à part. Romelu Lukaku, par exemple, avec qui le Néerlandais a discuté pendant deux bonnes minutes, dans une ambiance surtout détendue. Avec même un peu de plaisanterie. »

Pour Mika Godts aussi, c’était donc un entraînement pour se montrer immédiatement au nouveau sélectionneur, après ne pas avoir fait partie l’été dernier de la sélection des Diables rouges pour la Coupe du monde. L’ailier gauche du Paris Saint-Germain, qui l’a recruté cet été en provenance de l’Ajax, n’a toutefois pas encore laissé une impression indélébile.

« Il y a eu des rires quand Mika Godts a, en l’espace de deux minutes, d’abord tiré en plein sur l’adjoint Robbemond avant d’envoyer un piquet en deux. Son viseur n’est pas encore totalement réglé », selon Het Nieuwsblad, qui avait déjà souligné auparavant qu’un temps de jeu pourrait se profiler pour Godts, puisque Leandro Trossard s’entraîne encore à part et que Jérémy Doku est même totalement absent.

Vendredi prochain, Van Bommel débutera la Ligue des nations avec la Belgique, avec un déplacement en Italie. Ensuite, elle affrontera encore la France, la Turquie puis de nouveau la France.