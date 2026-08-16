L'Uruguayen Federico Valverde porte le brassard de capitaine du Real Madrid cette saison, au terme d'un parcours remarquable entamé depuis son arrivée en provenance de Peñarol en 2016. Il a gravi tous les échelons jusqu'à atteindre le sommet à seulement 28 ans, après avoir remporté quasiment tous les titres possibles.

Le brassard de capitaine de la Maison Blanche n'a jamais été un symbole de confort ; il représente au contraire la récompense d'un parcours fait de dévouement, et en même temps une responsabilité qui pèse plus lourd au Bernabéu que partout ailleurs dans le monde du football.

Selon le quotidien espagnol Marca, cette désignation dissimule un défi purement sportif pour le joueur uruguayen, car en plus de mener l'équipe de l'entraîneur portugais José Mourinho, il lui faut s'imposer dans un entrejeu devenu désormais le théâtre d'une lutte complexe.

L'entraîneur portugais s'appuiera sur un dispositif à double pivot au milieu de terrain, que se disputent trois candidats de premier plan pour seulement deux places.

Après l'échec de l'arrivée de Rodri, la nouvelle recrue Bernardo Silva s'est imposée comme un élément indispensable à la conduite du jeu, étant la seule option dont dispose Mourinho pour endosser le rôle de meneur de jeu et d'organisateur véritable.

L'entraîneur José Mourinho fait face à un grand dilemme tactique pour trancher la place restante dans le onze de départ, la lutte se resserrant entre Tchouaméni et Valverde.

Cette rivalité revêt un caractère particulier et un piquant supplémentaire, sur fond de l'altercation survenue entre eux la saison dernière à Valdebebas, qui avait conduit le joueur uruguayen à l'hôpital.

Bien que la page de la brouille soit tournée et qu'un climat de réconciliation règne entre eux, la réalité du football leur impose de se disputer le même poste, ou de partager la gestion du milieu de terrain en cas d'absence de Bernardo Silva dans la composition.

Le duo se distingue par des caractéristiques footballistiques totalement différentes. Valverde se démarque par sa grande capacité à couvrir les espaces ouverts et à soulager ses coéquipiers grâce à son énergie et à son moteur infatigable, un atout qui peut également être exploité au poste d'ailier droit, mais l'arrivée de Diomandé complique cette option.

En revanche, Tchouaméni semble plus en adéquation avec les idées tactiques de Mourinho, grâce à sa solidité défensive, sa bonne maîtrise du ballon et sa mission consistant à protéger Bernardo Silva et à assurer les tâches défensives.

Le capitaine Valverde aborde le début de saison avec un net avantage : il a été l'un des premiers membres de l'équipe à revenir après la Coupe du monde, a participé à tous les matches amicaux durant la préparation en affichant un bon niveau, et a en outre joué le rôle de porte-parole face aux médias, exprimant son admiration pour Mourinho et les nouvelles recrues comme Bernardo Silva.

À l'inverse, Tchouaméni entame la saison sans être totalement prêt, n'ayant pu disputer aucun match amical, ce qui fait de lui le seul joueur de l'équipe première à ne pas avoir participé à la préparation amicale.

Le rythme soutenu d'un calendrier long et éreintant offre à chacun des deux joueurs suffisamment d'occasions d'obtenir leurs minutes de jeu, mais le défi consiste à convaincre Mourinho de leur légitimité à occuper ce poste au cœur de l'équipe.

La meilleure voie pour Valverde afin d'honorer le brassard de capitaine reste de le mériter sur le rectangle vert, match après match, sans compter sur son statut pour garantir sa place.