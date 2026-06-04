Selon la BBC, Brighton & Hove Albion a rejeté jeudi la première offre de Tottenham Hotspur pour Jan Paul van Hecke. Le club du milieu de tableau de Premier League réclame plus de 80 millions d’euros pour le défenseur international néerlandais.

Le montant initial proposé par les Spurs n’a pas été dévoilé, mais le joueur est encore sous contrat à Brighton pour plus d’un an. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du Néerlandais s’élève à 45 millions d’euros ; pourtant, la demande des Seagulls dépasse donc largement cette estimation.

Brighton, qui a l’habitude de maximiser ses ventes (Moisés Caicedo, João Pedro, Marc Cucurella), cherche à tirer le meilleur parti de Van Hecke, battu 1-0 mercredi avec les Pays-Bas face à l’Algérie en match de préparation.

Si le Néerlandais s’engageait avec les Spurs, il retrouverait Roberto De Zerbi, son ancien mentor à Brighton (2022-2024).

C’est sous son égide que le Néerlandais a fait ses débuts avec les Seagulls en 2022, avant de s’imposer comme un titulaire indiscutable lors de leur deuxième saison commune. Un statut qu’il n’a plus jamais perdu, même après le départ du technicien transalpin.

Le Néerlandais, désormais international (onze sélections) et membre de la dernière Coupe du monde, laisse entendre qu’il pourrait quitter Brighton.

Selon le journaliste David Ornstein (The Athletic), « Van Hecke entretient des liens étroits avec De Zerbi et le défenseur n’a jusqu’à présent manifesté aucun intérêt pour prolonger son contrat à Brighton. Avec son compatriote Bart Verbruggen et Carlos Baleba, il est candidat à un transfert important cet été. »