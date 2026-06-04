Le premier abordage pour l’international néerlandais a été repoussé ; la valeur du transfert excède 80 millions d’euros

Selon la BBC, Brighton & Hove Albion a rejeté jeudi la première offre de Tottenham Hotspur pour Jan Paul van Hecke. Le club du milieu de tableau de Premier League réclame plus de 80 millions d’euros pour le défenseur néerlandais.

Le montant initial proposé par les Spurs n’a pas été dévoilé, mais le joueur est encore sous contrat à Brighton pour plus d’un an. Selon Transfermarkt, la valeur du Néerlandais s’élève à 45 millions d’euros ; pourtant, la demande des Seagulls dépasse donc largement cette estimation.

Brighton, qui a l’habitude de maximiser ses ventes (Moisés Caicedo, João Pedro, Marc Cucurella), cherche à tirer le meilleur parti de la situation.

Si le Néerlandais s’engageait avec les Spurs, ce serait un retour sous les ordres de Roberto De Zerbi, avec qui il a collaboré à Brighton entre 2022 et 2024.

C’est sous sa direction que le Néerlandais a fait ses débuts avec les Seagulls en 2022, avant de s’imposer comme titulaire indiscutable lors de leur deuxième saison commune. Un statut qu’il n’a plus jamais perdu, même après le départ du technicien transalpin.

Le Néerlandais, désormais international (onze sélections) et membre de l’effectif mondialiste, laisse entendre qu’il pourrait quitter Brighton.

Selon le journaliste David Ornstein (The Athletic), « Van Hecke entretient des liens étroits avec De Zerbi et le défenseur n’a jusqu’à présent manifesté aucun intérêt pour prolonger son contrat à Brighton. Avec son compatriote Bart Verbruggen et Carlos Baleba, il est candidat à un transfert important cet été. »