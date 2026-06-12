Le poste de Lamine Yamal au FC Barcelone est menacé… Un nouveau casse-tête pour Flick

De retour à Barcelone après la Coupe du monde, Lamine Yamal ne retrouvera pas le rôle de premier tireur de penalties qui lui était acquis la saison dernière.

Après une saison où il s’est imposé comme le spécialiste des penaltys du club catalan, le jeune ailier va désormais devoir partager cette responsabilité avec un autre spécialiste, l’Anglais Anthony Gordon, première recrue estivale du Barça.

Yamal s’est progressivement imposé comme la solution de prédilection de Hansi Flick dans les moments clés : deux penalties convertis en Liga, pour autant de points précieux vers le seuil des 70, avant de voir son premier essai repoussé par le poteau contre Gérone.

Cet échec ne l’a pas empêché de devancer Raphinha et Robert Lewandowski dans la hiérarchie des tireurs, mais il a ouvert un débat jusqu’alors inexistant : qui aura la charge des penalties la saison prochaine ?

La réponse pourrait venir de Newcastle : Gordon a bouclé la saison 2025-2026 avec un sans-faute depuis le point de penalty, convertissant ses dix tentatives, un ratio qui a attiré l’attention de la presse catalane, déjà prête à le présenter comme le « nouvel ailier du Barça ».

Après le match amical de l’Angleterre contre le Costa Rica mercredi dernier, Gordon a confié à la chaîne ITV : « J’attendais avec impatience la sortie de Kane, je le cherchais du regard. Dès que j’ai vu qu’il était remplacé, j’ai voulu tirer. J’adore les penaltys et la pression qui va avec, donc j’étais heureux de voir le ballon entrer dans les filets. »

À la 68^e minute, après une main de Darryl Araja, il a transformé la sentence d’un tir puissant dans la lucarne gauche du gardien remplaçant Abraham Madres.

Avec les Magpies, il a fait preuve d’un sang-froid remarquable en Premier League et en Ligue des champions, valant aux observateurs de le considérer comme un véritable spécialiste, et non comme un simple produit des statistiques.

Selon Marca, Flick sera confronté à un dilemme : Yamal apporte une solution offensive sur l’aile droite et excelle dans les petits espaces, mais il revient d’une blessure à la cheville gauche, subie lors d’un tir contre le Celta Vigo la saison passée, ce qui impose de gérer son temps de jeu avec précaution.

À gauche, son poste naturel, il peut aussi glisser en deuxième attaquant, offrant ainsi à l’entraîneur allemand davantage de souplesse dans ses rotations.

Dans le vestiaire, la responsabilité des penaltys se mérite : les statistiques priment sur la réputation. Yamal, dont la confiance s’est construite pas à pas, va donc devoir composer avec un coéquipier qui n’a manqué aucune tentative durant une saison entière et revendique avec assurance « adorer la pression ».

À son retour à l’entraînement, Yamal devra donc défendre son statut : il sera en concurrence avec un joueur arrivé au Camp Nou avec un ratio parfait de 10/10 et une détermination affichée à prendre le ballon pour le placer sur le point de penalty.