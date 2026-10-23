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Michael Carrick a refusé de garantir que Bruno Fernandes conserverait le brassard de capitaine de Manchester United après que le milieu de terrain a publiquement remis en question ses choix tactiques. L’entraîneur a esquivé les questions sur la présence future de la star portugaise dans le onze de départ avant le match crucial de Manchester United contre Bournemouth.

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Les répercussions de la défaite contre Como

Carrick a refusé de garantir que Fernandes conserverait sa place de titulaire ou le brassard de capitaine de Manchester United. L’entraîneur a dû répondre à des questions difficiles avant la venue de Bournemouth à Old Trafford dimanche. Cette incertitude fait suite à une lourde défaite 4-1 contre Como, qui a suscité la frustration publique du milieu de terrain portugais.

Fernandes a ouvertement remis en question le dispositif tactique lors d’une interview télévisée après le match. Il a révélé que Carrick et son staff avaient décidé de ne pas exercer de pressing individuel sur l’équipe italienne. Selon Fernandes, ce choix tactique précis a directement contribué à la lourde défaite.

Carrick donne la priorité au club

Lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, Carrick a été directement interrogé sur la possibilité d’écarter Fernandes de l’équipe ou de lui retirer le brassard. L’entraîneur de Manchester United a soigneusement esquivé la question, préférant souligner son engagement envers l’ensemble du groupe.

« Le plus important pour moi, c’est l’équipe, avant tout », a expliqué Carrick, cité par ESPN. « C’est le groupe, c’est la dynamique du groupe. Et, encore une fois, il s’agit du club. Je ferai toujours ce qui est le mieux pour le club. »

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Il a ajouté : « Je dis simplement que, quelle que soit la situation, je ferai toujours ce qui est le mieux pour le club. Que je lui aie parlé ou non, je ne pense pas que ce soit le moment d’entrer trop dans les détails. »

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Carrick nie toute division dans le vestiaire

La tension entre le capitaine et le staff technique n’est pas un incident isolé. Fernandes est en effet le deuxième joueur de Manchester United à critiquer publiquement des responsables du club ces dernières semaines.

Lisandro Martinez a récemment exprimé sa frustration à l’égard du directeur du football Jason Wilcox et de la direction du club. Ces deux prises de position successives ont inévitablement soulevé de sérieuses questions sur une éventuelle fracture dans le vestiaire d’Old Trafford. Carrick a toutefois fermement rejeté toute idée de troubles internes.

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« Il n’est pas divisé, non, il n’est pas divisé, a-t-il insisté. Nous devons simplement recommencer à faire ce que nous faisons le mieux, et nous le ferons. Nous devons avancer dans la bonne direction, c’est certain. Nous devons faire ce qu’il faut pour y parvenir. C’est donc assez clair. »

Rebondir face à Bournemouth

Manchester United doit désormais rapidement laisser les désaccords tactiques derrière lui avant de recevoir Bournemouth. La rencontre de dimanche à Old Trafford représente une occasion cruciale de réagir après le résultat désastreux contre Como.

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Carrick est déterminé à remettre son groupe sur la bonne voie malgré les critiques extérieures grandissantes. Il s’efforcera de faire en sorte que ses joueurs surmontent leurs récents revers et livrent une prestation solide et collective sur le terrain.