« Je crois que nous traversons une période où il joue un peu trop peu comme un avant-centre. J’aimerais qu’il soit de nouveau un peu plus présent dans la surface », a déploré Hummels avant le match de Ligue des champions du Bayern Munich sur le terrain de l’Atlético de Madrid, mardi soir, en tant que consultant pour Prime Video.

Ce que veut dire l’ancien international allemand : Kane décroche particulièrement souvent cette saison pour participer à la construction du jeu de son équipe depuis une position de numéro 10, voire de plus loin encore. « Il n’a pas eu beaucoup d’occasions de marquer parce qu’il n’est pas pleinement à la pointe de l’attaque. C’est peut-être parce qu’il passe actuellement beaucoup de temps à se déplacer au milieu de terrain », a expliqué Hummels.

En matière de buts inscrits, Kane n’atteint pas actuellement son incroyable moyenne de la saison dernière. Alors qu’il avait marqué 61 buts en 51 matches officiels en 2025/26, l’attaquant n’en est « qu’à » dix réalisations en 14 apparitions jusqu’ici en 2026/27. En revanche, Kane a déjà délivré huit passes décisives cette saison, contre seulement sept sur l’ensemble de l’exercice précédent.

Pourquoi Mats Hummels n’apprécie-t-il pas la façon de jouer de Harry Kane ?

Hummels admire néanmoins le jeu de Kane en lui-même, comme tant d’autres. « Il le fait remarquablement bien, comme peu d’autres », a salué l’homme de 37 ans, avant de souligner à nouveau : « Moi, en tant qu’amateur d’un avant-centre de cette qualité, doté d’une telle capacité de finition, j’aimerais le voir plus souvent dans la surface. Et c’est peut-être pour cela qu’il n’a pas tout à fait la même assurance à la finition. »

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Kane, arrivé au Bayern Munich en 2023 en provenance de Tottenham Hotspur, vient d’être récompensé pour son exceptionnelle saison dernière par le Ballon d’Or du meilleur joueur du monde. En un peu moins de trois ans et demi au Bayern, il a déjà inscrit 156 buts en 161 matches.

Hummels compare la façon de jouer de Kane à celle de Kroos

À la mi-temps du match sur le terrain de l’Atlético, Hummels a développé sa critique de Kane. « Il aime évoluer dans le demi-espace gauche, c’est en quelque sorte le décrochage du numéro 9. Il occupe un peu, parmi les avant-centres, le poste de Toni Kroos », a déclaré l’ancien défenseur du Bayern à propos de la prestation du joueur de 33 ans lors des 45 premières minutes. « Un tout petit peu plus dans la surface », voilà ce qu’il souhaiterait voir de Kane : « Il aurait alors quelques occasions de plus dans le match. Et moi aussi, je serais de nouveau satisfait, ce qui est certainement extrêmement important pour lui », a ajouté Hummels en riant.

Il a également relevé les conséquences négatives du jeu en retrait de Kane pour ses coéquipiers. « Lennart Karl se retrouve très souvent avec deux ou trois joueurs sur le dos, parce que les défenseurs centraux de l’Atlético peuvent défendre agressivement en avançant, étant donné que Harry Kane ne se trouve souvent pas dans la surface sur les centres », a-t-il expliqué. Hummels a néanmoins insisté : « Ce n’est qu’une petite critique, car c’est vraiment un attaquant de classe mondiale. »