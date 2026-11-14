Le Portugal vit un cauchemar total lors des adieux de Cristiano Ronaldo

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Le Portugal a subi une lourde défaite samedi soir en Ligue des nations. L’équipe du sélectionneur Jorge Jesus a été humiliée 1-4 par le Danemark à l’Estádio Municipal de Braga. La soirée a été en grande partie marquée par les adieux de Cristiano Ronaldo à la sélection portugaise.

Avant le match, le Portugal a longuement rendu hommage à Ronaldo, qui avait annoncé le 5 novembre mettre fin à sa carrière internationale. Lors de l’entrée des joueurs, onze personnes vêtues de la tenue de l’ancien capitaine ont pénétré sur le terrain, avant qu’un hommage ne lui soit rendu depuis les tribunes. CR7 a également été salué à la septième minute : son image est apparue sur l’écran géant tandis que le public applaudissait et scandait son nom en masse.

Le Portugal a entamé la rencontre en attaquant et a mis le Danemark sous pression dès les premières minutes. Vitinha s’est procuré la première véritable occasion après dix minutes, mais sa frappe en bonne position a manqué de puissance. Les Danois n’ont toutefois pas été en reste et ont mené de dangereuses contre-attaques, notamment par Mohamed Daramy.

Après un peu plus de vingt minutes, le Portugal s’est créé de plus en plus d’occasions d’ouvrir le score. Mads Hermansen, remplaçant de Filip Jörgensen, a facilement repoussé une frappe de Pedro Neto. Un centre dangereux de Diogo Dalot n’a rien donné non plus, Pierre-Emile Højbjerg étant intervenu à temps avant que Neto ne puisse conclure.

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Le Danemark a cru prendre l’avantage à la 38e minute lorsque Rasmus Højlund a repris de la tête une phase arrêtée travaillée à l’entraînement. Le but a toutefois été refusé parce que Joachim Andersen, à l’origine de la passe, avait commis une faute. Quelques minutes plus tard, le sort s’est malgré tout acharné sur le Portugal : Rúben Dias a touché le ballon du bras et l’arbitre a désigné le point de penalty après l’intervention de la VAR.

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Højbjerg s’est chargé du penalty à la 43e minute et n’a laissé aucune chance à Diogo Costa. Le gardien portugais avait pourtant choisi le bon côté, mais n’a pas pu repousser le tir. Les Danois ont ainsi regagné les vestiaires avec un avantage de 0-1.

Après la pause, le match a rapidement tourné au cauchemar pour l’équipe à domicile. À la 50e minute, Højlund a doublé l’avantage danois d’une superbe volée, après que Mikkel Damsgaard a habilement piqué le ballon par-dessus la défense portugaise. L’attaquant a frappé de première, ne laissant absolument aucune chance à Costa : 0-2.

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Le Portugal a ensuite tenté de revenir, mais son retard s’est encore creusé à la 57e minute. Højlund s’est défait de Renato Veiga d’un geste subtil avant de placer parfaitement sa frappe. Avec son deuxième but de la soirée, l’attaquant a porté le score à 0-3. Les supporters danois présents dans la tribune visiteurs ont alors scandé le nom de Lionel Messi pour provoquer les Portugais.

Jesus a tenté d’inverser la tendance avec un triple changement à la 63e minute. Carlos Forbs (qui portait l’emblématique numéro 7 de Ronaldo), Francisco Trincão et João Palhinha sont entrés à la place de Félix, Neto et Rúben Neves, respectivement. Trincão s’est presque immédiatement procuré une excellente occasion après une belle passe de Vitinha, mais l’attaquant a tiré à côté, manquant une grande occasion de réduire l’écart.

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À la 75e minute, l’humiliation du Portugal a été totale. Tout juste entré en jeu, Mathias Jensen a adressé un centre qu’Andersen a repris de la tête pour marquer : 0-4. Dans les dernières secondes du temps additionnel, le Portugal a tout de même inscrit un but pour sauver l’honneur. Une frappe de Joāo Félix a été repoussée, puis Bernardo Silva a poussé le ballon au fond de près sur le rebond : 1-4.

Malgré cette défaite, le Portugal reste en tête du groupe A de la Ligue A en Ligue des nations et est donc déjà assuré de participer aux quarts de finale. Le Danemark, deuxième, aura besoin d’un point contre la Norvège lors du dernier match, mardi, pour se qualifier lui aussi.