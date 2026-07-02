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Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le Portugal sort l’artillerie lourde : Ronaldo et Leão mènent l’assaut contre la Croatie

Portugal
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Portugal vs Croatie
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Don face à Modrić

Le Portugal défie la Croatie dans un choc européen des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, au stade BMO Field.

Un match sans appel : le vainqueur poursuivra son parcours en affrontant l’Espagne en huitièmes de finale, tandis que le perdant quittera immédiatement la compétition.

Le sélectionneur Roberto Martínez a opté pour un schéma offensif, avec Cristiano Ronaldo comme capitaine, Rafael Leão et Bruno Fernandes en soutien, tandis que Vitinha et João Neves seront chargés de dicter le tempo au milieu de terrain. 

Voici la composition portugaise :

Gardien : Diogo Costa.

Défense : Ruben Dias, Renato Vieira, João Cancelo, Nuno Mendes.

Coupe du monde
Portugal crest
Portugal
POR
Croatie crest
Croatie
CRO

Milieu : Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha.

Attaque : Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Pedro Neto.

Quant au onze croate, il se présentait comme suit :

Gardien : Dominik Livaković.

Défense : Josip Stanišić, Marin Bongračić, Josip Sotaló.

Milieu de terrain : Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Martin Baturina et Petar Sučić.

Attaque : Ante Budimir - Ivan Perišić.

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