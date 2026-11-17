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Le Portugal a renoué avec la victoire en s'imposant difficilement sur la pelouse du pays de Galles (3-2), au terme d'un match à rebondissements disputé ce mardi, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Dans l'autre match du groupe, la Norvège a renversé le Danemark en s'imposant 3-2, pour lui arracher le billet pour les quarts de finale.

Le Portugal termine en tête du groupe avec 15 points, devant la Norvège, qui compte neuf points et devance au bénéfice des confrontations directes le Danemark, à égalité. Le pays de Galles ferme la marche avec 3 points.

Victoire difficile pour le Portugal

Le Portugal a éprouvé de grandes difficultés à venir à bout du pays de Galles, lanterne rouge du groupe, mais a fini par empocher les trois points pour conserver la première place.

Les buts portugais ont été inscrits par Bruno Fernandes (11e), Pedro Neto (43e) et Carlos Forbs (70e).

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Les deux buts gallois sont l'œuvre de David Brooks (13e) et Sorba Thomas (40e).

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Le Portugal est entré dans une nouvelle ère lors de cette trêve internationale, une ère qu'il n'avait plus connue depuis plus de vingt ans, en l'absence du plus grand buteur de l'histoire, Cristiano Ronaldo.

Et dans cette nouvelle ère, le Portugal souffre. L'équipe de Jorge Jesus est apparue perdue pendant toute la rencontre à Cardiff, et seules de grossières erreurs de la défense locale ont fait pencher la balance en faveur des Portugais.

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Les prémices d'une nouvelle époque se dessinent au Portugal, mais pour l'instant, les choses ne semblent pas s'améliorer.

La Norvège se qualifie dans les derniers instants

La Norvège, elle, a arraché le second billet qualificatif du groupe dans les dernières minutes de son match face au Danemark.

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Menée 2-1 jusqu'à la 82e minute, la Norvège a ensuite inscrit deux buts pour souffler la deuxième place au Danemark grâce aux confrontations directes.

La Norvège s'était imposée 3-2 au match aller, avant de signer le même score ce soir.

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Côté norvégien, Erling Haaland (37e, 90e+6 sur penalty) et Martin Ødegaard (83e) ont trouvé le chemin des filets.

Pour le Danemark, Rasmus Højlund (11e) et Pierre Højbjerg (14e) ont marqué.

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Erling Haaland a brillé en sauvant la Norvège du bord de l'élimination, avec Martin Ødegaard. Il a transformé un penalty dans le temps additionnel pour emmener son équipe en quarts de finale et éliminer le Danemark, réalisant un miracle qui semblait impossible.