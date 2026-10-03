Le Portugal risque-t-il une exclusion après une ingérence politique dans le feuilleton Ronaldo ? Voici ce que disent les règles

L’ingérence politique dans le feuilleton autour de Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus peut avoir de lourdes conséquences pour le Portugal. La FIFA n’autorise en effet pas que les fédérations nationales de football soient influencées par des gouvernements ou d’autres tiers. Par le passé, des pays ont même été suspendus en raison d’une telle ingérence.

Le feuilleton autour de Ronaldo et Jesus a atteint son point culminant cette semaine. Après que Ronaldo a quitté le stage du Portugal à la suite d’un conflit avec le sélectionneur, la classe politique portugaise se serait désormais mêlée de la situation. Depuis la sphère politique, une réconciliation entre les deux protagonistes aurait été encouragée.

Cela soulève la question de savoir si le Portugal enfreint ainsi les règles de la FIFA. Les statuts de l’instance mondiale du football précisent que les fédérations affiliées doivent pouvoir gérer leurs affaires de manière indépendante et veiller à ce que leur politique ne soit pas influencée par des tiers. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions.

Une suspension n’est d’ailleurs pas un scénario impensable. En 2008, la FIFA a suspendu la fédération albanaise de football pour « grave ingérence politique ». L’UEFA a également repris cette suspension. En conséquence, l’Albanie n’a pas été autorisée à disputer des matches officiels ou amicaux et le pays n’a pas pu participer aux activités de l’UEFA.

Des situations comparables se sont également produites plus récemment. En 2021, la fédération tchadienne de football a été suspendue par la FIFA après que le gouvernement a retiré les compétences de la fédération, mis en place un organe de direction temporaire et pris le contrôle des bureaux de la fédération. En 2025, une suspension du Congo a en outre suivi après une situation similaire. Les suspensions n’ont été levées qu’après que la fédération a de nouveau eu le contrôle total de sa propre organisation et que l’ingérence a pris fin.

Cela ne signifie toutefois pas automatiquement que le Portugal doive désormais craindre une exclusion de l’Euro ou de la Coupe du monde. Il existe en effet une différence importante entre une pression politique et une prise effective du pouvoir au sein d’une fédération de football.

Si la classe politique portugaise cherche seulement à jouer les médiateurs entre Ronaldo et Jesus, c’est autre chose que si le gouvernement commence à imposer des décisions à la fédération portugaise de football ou à s’arroger le contrôle de la fédération. C’est précisément ce dernier type d’ingérence qui a conduit à des suspensions dans les cas précédents.

Pour le Portugal, une suspension ne semble donc pas d’actualité à ce stade. Tant que la fédération continue d’opérer de manière autonome, il n’y a aucune raison directe de s’attendre à ce que la sélection nationale soit exclue des matches internationaux. La question ne se poserait différemment que si l’ingérence politique allait au-delà d’une simple tentative de réconcilier Ronaldo et Jesus.