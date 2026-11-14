Le Portugal rend un hommage unique à Cristiano Ronaldo ; Carlos Forbs y joue un rôle majeur

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Le Portugal a annoncé un hommage particulier à Cristiano Ronaldo. La Fédération portugaise de football a décidé de modifier désormais le graphisme de l’emblématique numéro 7 en l’honneur de l’attaquant de 41 ans. Carlos Forbs sera le premier joueur à porter ce numéro revisité, lors du match de Ligue des nations contre le Danemark.

La semaine dernière, Ronaldo a fait ses adieux à la sélection portugaise après 23 ans. Son départ met fin à une époque durant laquelle l’attaquant est devenu le visage de l’équipe nationale. Au fil de ces années, son numéro 7 a acquis une signification particulière.

La Fédération portugaise de football souhaite préserver cette signification après le départ de Ronaldo. Elle a donc décidé de modifier l’apparence du numéro 7 sur le maillot de la sélection. Le graphisme d’origine restera ainsi associé à l’histoire que Ronaldo a écrite avec le Portugal.

« C’est une autre façon de perpétuer la signification d’un numéro aussi particulier et d’honorer l’héritage qu’il représente pour nous », indique la Fédération portugaise de football. Elle souligne ainsi que cette décision va bien au-delà d’une simple modification du maillot.

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Selon la Fédération, le numéro et Ronaldo sont devenus indissociables au fil des années. « Il y a des histoires, des souvenirs, des performances et des émotions qui resteront à jamais liés à Cristiano Ronaldo », peut-on lire dans le communiqué. La Fédération portugaise de football veut éviter que cette histoire particulière ne tombe dans l’oubli.

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« À partir d’aujourd’hui, nous avons un autre numéro 7 sur le maillot, avec la même essence et la même fierté. Nous conservons l’ancien graphisme pour perpétuer une histoire qui ne sera jamais oubliée. Merci, Cristiano ! », conclut la Fédération. Le numéro porté par Ronaldo pendant de longues années conserve ainsi une portée symbolique durable.

L’honneur de porter le numéro 7 revisité revient à Carlos Forbs. Samedi soir, face au Danemark, l’ancien attaquant de l’Ajax sera le seul international portugais à arborer ce numéro dans le dos. Il deviendra ainsi le premier joueur à porter ce nouveau graphisme lors d’un match international.

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Dans les tribunes aussi, les adieux de Ronaldo seront célébrés samedi soir. Selon De Telegraaf, l’UEFA a autorisé une ovation debout à la septième minute du match. Les supporters présents à l’Estádio Municipal de Braga auront ainsi l’occasion de remercier leur ancien capitaine.

Ronaldo a mis fin à sa carrière internationale avec des statistiques impressionnantes. En 23 ans, l’ancien attaquant de l’Ajax a disputé 234 matches avec le Portugal et inscrit pas moins de 146 buts. Il a également remporté le Championnat d’Europe avec son pays en 2016, ainsi que la Ligue des nations en 2019 et 2025.

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Le départ de Ronaldo ouvre un nouveau chapitre pour la sélection portugaise. Le sélectionneur Jorge Jesus devra désormais se passer de son capitaine de longue date, tandis que Forbs reprend l’emblématique numéro 7. Grâce à la décision de la Fédération, le graphisme d’origine restera toutefois à jamais associé à l’histoire de Ronaldo.