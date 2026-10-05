Le Portugal refuse de laisser partir Cristiano Ronaldo comme ça : la fédération et le sélectionneur prennent la parole

L’histoire entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise n’est toujours pas terminée. La superstar a annoncé sa retraite internationale après son départ du Portugal, mais la fédération portugaise et le sélectionneur ne comptent pas laisser faire cela si facilement.

Dimanche soir, le Portugal a battu la Norvège en Ligue des nations (2-1). Après la rencontre, le sélectionneur Jorge Jesus s’est exprimé sur Ronaldo. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. C’est à Cris lui-même de décider de sa propre vie. S’il est convoqué lors de la prochaine trêve internationale et qu’il veut jouer pour l’équipe nationale, pourquoi pas ? », a déclaré l’ancien entraîneur d’Al-Nassr.

Auprès de RTP, il a expliqué qu’il n’y avait pas de hard feelings. « De la rancune ? Non, c’était un malentendu qui, selon moi, peut facilement être réglé. » Selon Jesus, on ne sait pas encore quand cette discussion aura lieu.

« Je ne lui ai pas encore parlé. En réalité, il n’y avait pas de problème. Quelque chose a été créé à partir de rien, un problème qui a conduit à cette situation. Je suis le sélectionneur, mais au final, ce n’est pas moi qui prends la décision. »

« C’est lui qui décide de ce qu’il veut faire de sa vie », a confié le technicien de 72 ans à Sport TV. « C’est dommage. J’ai travaillé un an avec Cris à Al-Nassr. Nous avons un lien très fort et professionnel », a conclu Jesus.

La Fédération portugaise de football (FPF) ne compte pas non plus en rester là. Pedro Proença, président de la fédération, veut tout faire pour parvenir à une réconciliation. « C’est le meilleur joueur de tous les temps. Il est tout à fait justifié que Ronaldo soit encore avec l’équipe nationale, car il possède des qualités exceptionnelles. C’est indéniable. »

Il a ajouté que la situation était un malentendu qui devait être réglé en interne. « Il aurait pu mettre un terme à sa carrière après la Coupe du monde, mais il ne l’a pas fait, par amour pour le Portugal. »

« Je sais quel lien il entretient avec le peuple portugais. Maintenant que les quatre matches sont passés, nous avons le temps et la sérénité de nous asseoir ensemble et de résoudre ce malentendu. Cristiano fait partie de notre patrimoine et il sera toujours là lorsque le sélectionneur aura besoin de lui », a conclu Proença.