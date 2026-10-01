Le Portugal, prolifique, n’a pas besoin de Cristiano Ronaldo pour battre le Danemark ; la Norvège tombe à la surprise générale

Le Portugal a lui aussi remporté jeudi son troisième match de Ligue des nations. Un jour après le départ de Cristiano Ronaldo, la Seleção s’est imposée 2-4 au Danemark. Bruno Fernandes a été décisif pour le Portugal avec deux passes décisives. Dans le même temps, la Norvège s’est inclinée à la surprise générale 2-1 au pays de Galles.

Danemark - Portugal 2-4

Au Portugal, avant le match, il n’était presque question que de Cristiano Ronaldo. La superstar a décidé de quitter la sélection nationale après un conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus. L’emblématique numéro 7 de CR7 a immédiatement été attribué à Rafael Leão, tandis que le brassard de capitaine est revenu à Bruno Fernandes.

Sans Ronaldo, le Portugal n’a pas eu besoin d’un quart d’heure pour ouvrir le score au Parken Stadion. Après que Gonçalo Ramos a envoyé le ballon sur le poteau, l’attaque semblait s’éteindre. Mais il n’en a rien été. Cancelo a récupéré le ballon, a combiné en une-deux avec Ramos et a lobé Mads Hermansen pour ouvrir le score : 0-1.

Le Danemark, où les ex-Ajaciens Mohamed Daramy et Rasmus Kristensen étaient titulaires et où l’actuel joueur de l’Ajax Anton Gaaei prenait place sur le banc, a rapidement réagi. Joakim Maehle a amené le ballon jusqu’à Mikkel Damsgaard, dont la frappe enroulée dans le petit filet opposé a terminé derrière Diogo Costa : 1-1.

Le Portugal a lui aussi montré du répondant et a repris l’avantage seulement deux minutes plus tard dans la capitale danoise. Ramos a remis d’un superbe talon à Fernandes, a plongé dans la profondeur et a parfaitement reçu le ballon dans sa course de la part du milieu de Manchester United. Ramos a ensuite ajusté Hermansen à bout portant : 1-2.

Le Portugal a conservé ce court avantage jusqu’à la pause, mais a dû encaisser une deuxième égalisation peu après la reprise. Damsgaard a lancé magnifiquement Rasmus Højlund, après quoi l’attaquant de Naples a tenté sa chance et a trompé Costa : 2-2.

Mais une nouvelle fois, les Scandinaves n’ont pas pu profiter longtemps de cette égalisation. À mi-chemin de la seconde période, le Portugal a repris l’avantage et, cette fois, c’est Vitinha qui a trouvé le chemin des filets. La star du PSG a repris de la tête un centre de Fernandes dans le premier poteau et a ainsi inscrit son premier but en sélection : 2-3.

Le Danemark n’est plus parvenu à égaliser une troisième fois et a même encaissé un autre but en fin de match. João Félix a été à la conclusion d’un contre et a conclu proprement du droit : 2-4.

Pays de Galles - Norvège 2-1

La Norvège abordait ce duel au Cardiff City Stadium avec le statut de favorite, avec notamment les stars Erling Braut Haaland et Martin Ødegaard ainsi que l’ancien joueur de Feyenoord Fredrik Aursnes au coup d’envoi.

Les Norvégiens ont bien débuté et ont pris l’avantage après un quart d’heure grâce à Oscar Bobb, parfaitement servi par Ødegaard et auteur d’une finition dans le petit filet : 0-1.

Le pays de Galles est revenu à hauteur un peu moins de dix minutes avant la pause. Sorba Tomas a eu beaucoup trop de temps et d’espace pour centrer, et son centre s’est transformé en passe décisive pour Dan James, qui a conclu facilement : 1-1.

La situation a empiré pour la Norvège, qui a dû poursuivre à dix moins d’une minute après la reprise. Torbjørn Heggem a reçu un carton rouge direct pour sa faute sur James, parti dans le dos de la défense. Sur le coup franc qui a suivi, Neco Williams a trouvé la lucarne opposée d’une frappe tendue : 2-1.



