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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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Le Portugal ne l'a pas fait : une compagnie aérienne néerlandaise rend hommage à Ronaldo d'une étrange manière

C. Ronaldo
Portugal
Al Nasr FC
Portugal vs Danemark
Danemark
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Danemark

Un geste admirable

Une compagnie aérienne néerlandaise a tenu à rendre hommage au Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, d'une manière insolite que la sélection portugaise elle-même n'a pas adoptée, après sa retraite internationale.

Ronaldo a annoncé avant-hier, jeudi, sa retraite du football au niveau international, après 23 ans passés avec la sélection portugaise, durant lesquels il a remporté l'Euro 2016 ainsi que la Ligue des nations de l'UEFA en 2019 et 2025.

Environ 24 heures après l'annonce de sa retraite, la compagnie aérienne néerlandaise Transavia a décidé de retirer le siège numéro « 7C » des vols à destination de la ville portugaise de Funchal, la ville natale de Ronaldo.

La compagnie néerlandaise a publié, sur son compte officiel Instagram, une photo prise à l'intérieur de l'un de ses avions, sur l'un des sièges duquel figure le maillot numéro 7 de Ronaldo avec la sélection portugaise.

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14 nov. 2026

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La compagnie a déclaré dans son communiqué : « CR7 raccroche les crampons, et notre siège numéro 7C a lui aussi été retiré de nos vols vers Funchal. »

Funchal figure parmi les quelque 110 destinations à travers le monde desservies par les avions de la compagnie Transavia, qui a pris cette décision pour immortaliser la retraite internationale de Ronaldo à travers le vol à destination de sa ville natale.

Il convient de noter que la sélection portugaise n'a pas franchi ce pas, étant tenue de respecter les règlements de la FIFA et de l'UEFA, qui interdisent de retirer le maillot d'un joueur, quel que soit son nom.

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