Emmanuel de Jesus Bonfim Evaristo, plus connu sous le nom de « Mano », ancienne star du Benfica, est décédé dans un accident de la route survenu à Sobral de Monte Agrasso, au nord de Lisbonne, à l’âge de 43 ans.

Selon les médias portugais, l’ancien international aurait perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il rentrait seul chez lui, à 4 kilomètres du lieu de l’accident, sur une route qu’il connaissait bien.

Coincé dans l’habitacle, il a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont pratiqué de longues manœuvres de réanimation, en vain : son décès a été constaté sur place. La GNR poursuit son enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident, qui n’a impliqué aucun autre véhicule.

Au cours de sa carrière, l’ailier droit s’est illustré sous les couleurs de plusieurs clubs, notamment Benfica (2004-2008), Alverca, Estrela Amadora, Marítimo et Vitória Setúbal, avant de mettre un terme à sa carrière en 2019 au sein du club de Vilafranquense.

Le Benfica Lisbonne a adressé ses « sincères condoléances à la famille et aux proches de Mano », tandis qu’Alverca, son premier club professionnel, a salué sa mémoire avec émotion, présentant « ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont partagé sa vie et sa carrière ».

La Ligue portugaise de football a également présenté ses « sincères condoléances » à la famille et aux proches de ce joueur qui a marqué le football national.

Sur les réseaux sociaux, l’ancien international portugais Edinho lui a rendu un dernier hommage empreint d’émotion : « Tu m’as laissé un fardeau lourd à porter, mon frère, mais je m’occuperai de ton fils comme s’il était le mien, tout comme tu l’as fait avec le mien. Ton souvenir restera à jamais gravé en lui. »