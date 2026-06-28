Dimanche soir, la Colombie a validé la première place de son groupe en Coupe du monde en partageant les points avec le Portugal (0-0). Au Hard Rock Stadium de Miami, une rencontre animée a offert des occasions aux deux formations, mais les gardiens Camilo Vargas et Diogo Costa ont maintenu le score vierge. La Colombie remporte ainsi une victoire stratégique dans le groupe K et envoie le Portugal vers la branche la plus ardue du tableau final.

La Colombie a abordé la rencontre avec intensité, même si un nul lui suffisait pour prendre la première place. Dès la 5^e minute, Jhon Córdoba a repris un centre en première intention, mais sa frappe a frôlé la lucarne. Les Sud-Américains sont restés menaçants sur le flanc droit, où le vétéran James Rodríguez et Jhon Arias combinaient avec précision.

La première occasion franche survient à la 18^e minute : Córdoba s’infiltre sur le côté droit et enroule sa frappe vers le coin opposé, mais Diogo Costa sort le grand jeu et maintient le score vierge. Peu après, une tentative d’Arias, bien servi par Rodríguez, est repoussée sur la ligne.

Les Portugais ont ensuite mis du temps à entrer dans la partie, mais se sont créés leur première occasion nette à la 40e minute : servi à bout portant, Bruno Fernandes a frappé fort, mais Camilo Vargas a sorti une parade décisive. Le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo a ensuite manqué le cadre, puis João Félix a tiré au-dessus juste avant la mi-temps. Dans le même temps, Gustavo Puerta, Luis Díaz et James Rodríguez ont également tenté leur chance, sans succès.

Après la pause, la Colombie a maintenu son emprise. Le Portugal a immédiatement procédé à deux changements, et João Neves a vu sa tête passer au-dessus peu après la reprise. Ronaldo a ensuite tiré à côté en position idéale, mais il était hors-jeu.

Les Colombiens ont maintenu la pression et ont failli ouvrir le score en milieu de seconde période. Le remplaçant Richard Ríos s’est vu offrir une occasion en or dès son entrée en jeu, suite à un centre à ras de terre de l’ancien joueur du PSV Santiago Arias, mais il n’a réussi qu’à envoyer le ballon dans le filet latéral. Peu après, Puerta a de nouveau contraint Diogo Costa à effectuer un arrêt sur une frappe lointaine.

À un quart d’heure de la fin, la Colombie a réclamé un penalty. Luis Suárez s’est effondré au sol après un cafouillage dans la surface portugaise, mais l’arbitre vidéo a jugé qu’il avait lui-même percuté Nuno Mendes et a laissé le jeu se poursuivre. Le sélectionneur Néstor Lorenzo a alors remplacé James Rodríguez et Arias, déjà très en vue.

Dans le money-time, aucune des deux formations n’a trouvé la faille : une demi-volée de Suárez a frôlé la lucarne à la 88^e. L’ancien Ajacide Davinson Sánchez a bien cru offrir la victoire à la Colombie en convertissant de la tête dans le temps additionnel, mais l’arbitre a refusé le but pour une position de hors-jeu très serrée. La rencontre s’est donc conclue sur un score nul et vierge. En tête de son groupe, la Colombie défiera au tour suivant l’un des meilleurs troisièmes ; l’identité de cet adversaire reste à déterminer.

Pour le Portugal, la déception est grande : les Lusitaniens défieront la Croatie en huitièmes et pourraient ensuite croiser l’Espagne puis la France, un parcours très ardu vers une éventuelle finale.