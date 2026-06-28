Dimanche soir, la Colombie a validé la première place de son groupe en Coupe du monde en partageant les points avec le Portugal (0-0). Au Hard Rock Stadium de Miami, la rencontre, riche en occasions, a vu les gardiens Camilo Vargas et Diogo Costa se montrer décisifs. Ce nul précieux permet aux Colombiens de remporter la tête du groupe K et envoie le Portugal vers la partie la plus ardue du tableau final.

La Colombie a abordé la rencontre avec intensité, bien qu’un simple nul lui suffît pour prendre la première place. Dès la 5^e minute, Jhon Córdoba a repris d’une tête lobée un centre adressé vers le but, mais le ballon a frôlé la lucarne. Les Sud-Américains sont restés menaçants sur le flanc droit, où le vétéran James Rodríguez et Jhon Arias se sont constamment trouvés.

La première occasion franche survient à la 18^e minute : Córdoba s’infiltre sur le côté droit et enroule sa frappe vers le coin opposé, mais Diogo Costa repousse brillamment. Peu après, une tentative d’Arias, bien servi par Rodríguez, est sauvée sur la ligne.

Les Portugais ont ensuite mis le pied sur le ballon et, à la 40e minute, Bruno Fernandes a hérité d’une occasion en or à bout portant, mais Camilo Vargas a réalisé une parade décisive. Le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo a ensuite manqué le cadre, puis João Félix a tiré au-dessus juste avant la mi-temps. Dans le même temps, Gustavo Puerta, Luis Díaz et James Rodríguez ont également tenté leur chance, sans succès.

Après la pause, la Colombie a maintenu son emprise. Le Portugal a immédiatement effectué deux remplacements, et João Neves a vu sa tête passer au-dessus peu après la reprise. Ronaldo a ensuite tiré à côté à bout portant, mais il était hors-jeu.

La Colombie a maintenu la pression et a failli ouvrir le score à l’heure de jeu : le remplaçant Richard Ríos, servi à ras de terre par l’ancien joueur du PSV Santiago Arias, a expédié le ballon dans le petit filet. Peu après, Puerta a de nouveau contraint Diogo Costa à une parade sur une frappe lointaine.

À un quart d’heure de la fin, la Colombie a réclamé un penalty. Luis Suárez s’est effondré au sol après un cafouillage dans la surface portugaise, mais l’arbitre a jugé qu’il avait lui-même touché Nuno Mendes et a laissé le jeu se poursuivre.

Dans le money-time, aucune des deux formations n’a trouvé la faille. La rencontre s’est donc conclue sur un nul vierge.

Dimanche soir, la Colombie a assuré la première place de son groupe en Coupe du monde en partageant les points avec le Portugal (0-0). Dans un match captivant disputé au Hard Rock Stadium de Miami, les deux équipes ont créé suffisamment d’occasions pour l’emporter, mais les gardiens Camilo Vargas et Diogo Costa ont préservé leurs cages. Grâce à ce point, la Colombie termine en tête du groupe K.

La Colombie a abordé la rencontre avec intensité, bien qu’un match nul lui suffise pour prendre la première place. Dès la 5^e minute, Jhon Córdoba a repris un centre de la tête en direction des filets, mais sa tentative a frôlé la lucarne. Les Sud-Américains sont restés menaçants sur le flanc droit, où James Rodríguez et Jhon Arias combinaient avec précision.

La première occasion franche est intervenue à la 18e minute : Córdoba s’est infiltré sur le côté droit et a tiré puissamment vers le coin opposé, mais Diogo Costa a réalisé une parade exceptionnelle. Peu après, une frappe d’Arias, bien servi par Rodríguez, a été repoussée sur la ligne.

Le Portugal a connu un départ laborieux, mais a pris l'ascendant après la demi-heure de jeu. Bruno Fernandes s'est présenté seul face au but, mais Camilo Vargas a réalisé une parade décisive. Le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo qui a suivi n’a pas non plus abouti, puis João Félix a tiré au-dessus du but juste avant la mi-temps. De l’autre côté, Gustavo Puerta, Luis Díaz et James Rodríguez ont également tenté leur chance, mais sans succès.

Après la pause, la Colombie a maintenu son emprise. Le Portugal a immédiatement effectué deux remplacements, et João Neves a rapidement expédié sa tête au-dessus du cadre. Ronaldo a ensuite tiré à côté en position idéale, mais il était signalé hors-jeu.

Les Colombiens ont maintenu la pression et ont failli ouvrir le score en milieu de seconde période : le remplaçant Richard Ríos, servi à ras de terre par Santiago Arias, a expédié le ballon dans le filet latéral. Peu après, Puerta a de nouveau contraint Diogo Costa à une parade sur une frappe lointaine.

À un quart d’heure de la fin, la Colombie a réclamé un penalty. Luis Suárez s’est retrouvé au sol après un cafouillage dans la surface portugaise, mais l’arbitre vidéo a jugé qu’il avait lui-même percuté Nuno Mendes et a laissé le jeu se poursuivre. Le sélectionneur Néstor Lorenzo a alors remplacé James Rodríguez et Arias, déjà auteurs d’une prestation solide.

Dans le money-time, aucune des deux formations n’a trouvé la faille : la Colombie a encore frôlé l’ouverture du score, mais la demi-volée de Suárez a frôlé la lucarne à la 88^e. L’ancien Ajacide Davinson Sánchez a bien cru offrir la victoire à la Colombie en convertissant de la tête dans le temps additionnel, mais la VAR a finalement signalé un hors-jeu millimétré. La rencontre s’est donc conclue sur un score nul et vierge. En tête de son groupe, la Colombie affrontera au tour suivant l’un des meilleurs troisièmes ; l’identité de cet adversaire reste à déterminer.

Pour le Portugal, la déception est grande : les Lusitaniens défieront la Croatie en huitièmes de finale et pourraient ensuite croiser l’Espagne puis la France, un parcours très ardu vers une éventuelle finale.