Le Portugal bat la Croatie après un temps additionnel irrationnel ; Cristiano Ronaldo inscrit un but historique

Le Portugal s'est qualifié de manière sensationnelle pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ivan Perisic, joueur du PSV, a donné l'avantage à la Croatie après la pause, avant que Cristiano Ronaldo n'entre dans l'histoire de la Coupe du monde en égalisant sur penalty. Dans les dernières secondes du temps additionnel, le remplaçant Gonçalo Ramos a offert aux Portugais une victoire 2-1 âprement disputée.

Pour le Portugal, la journée était d’emblée chargée d’émotion : il y a exactement un an, le 3 juillet, Diogo Jota, la star de Liverpool, perdait la vie dans un tragique accident de la route aux côtés de son frère André Silva.

La première période, peu spectaculaire, a néanmoins vu le Portugal se montrer nettement plus menaçant. Bruno Fernandes a failli ouvrir le score dès l’entame, puis Cristiano Ronaldo a vu sa tête, suite à une erreur de Dominik Livakovic sur un centre de Pedro Neto, fuir le cadre. Ronaldo avait d’ailleurs manqué de peu ce service. Enfin, Renato Veiga a placé sa tête au-dessus de la transversale sur corner.

La Croatie a ensuite bien entamé la seconde période et a logiquement ouvert le score : Josip Stanisic a servi Ivan Perisic d’une passe rasante, et l’attaquant expérimenté a glissé le ballon entre les jambes de Diogo Costa (0-1). Peu après, Igor Matanovic a bien failli doubler la mise, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Les Portugais ont immédiatement réagi et ont failli égaliser par Rafael Leão, dont la frappe lointaine a heurté la barre transversale. Ronaldo, lui aussi, a semblé enfin marquer après un magnifique contrôle, mais son action avait été précédée d'un hors-jeu : but refusé. La pression sur la défense croate s'est alors intensifiée.

À l’heure de jeu, le Portugal a enfin obtenu une occasion en or d’égaliser. Sur un corner, Renato Veiga a été retenu dans la surface par Nikola Vlasic. L’arbitre Espen Eskås a d’abord laissé l’action se poursuivre, mais après intervention du VAR, il a finalement désigné le point de penalty.

Ronaldo a gardé son sang-froid et a transformé la sentence en visant le centre : 1-1. L’attaquant de 41 ans a ainsi inscrit son tout premier but en phase à élimination directe d’une Coupe du monde. Il est également entré dans l’histoire en devenant le plus vieux buteur de l’histoire de la phase à élimination directe d’une Coupe du monde, à l’âge de 41 ans et 147 jours.

La fin de match est restée palpitante. Petar Sucic a cru redonner l’avantage à la Croatie après une magnifique passe en profondeur de Mateo Kovacic, mais la joie a été de courte durée, le hors-jeu ayant été signalé. Peu après, le sélectionneur Roberto Martínez a effectué son dernier changement en temps réglementaire : Rúben Neves a fait une entrée surprise à la place de Ronaldo, qui a quitté le terrain déçu, en secouant la tête.

Alors que la prolongation se profilait, le Portugal a frappé à la 4^e minute du temps additionnel : Rafael Leão a déclenché une attaque presque à l’arrêt avant de centrer parfaitement au sol pour Gonçalo Ramos, qui a surgi entre deux défenseurs pour marquer de la tête (2-1).

La Croatie pensait égaliser à la 13e minute du temps additionnel par Josko Gvardiol, suite à un centre de Perisic et une déviation de Mario Pasalic. Mais, après intervention du VAR, la réalisation a été refusée pour hors-jeu de Pasalic. Le score est donc resté bloqué à 2-1 et, au terme d’un dénouement haletant, le Portugal s’est qualifié pour le tour suivant, où l’Espagne l’attend.







